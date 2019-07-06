Як Зеленський на Закарпатті порядки наводив. Відео наради, на якій президента дуже «ковбасило»



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Зеленський на нараді постійно розгойдувався на місці і озирався навсібіч

У ЗМІ потрапив запис наради за участю глави держави: Зеленському чи-то дуже погано, чи-то він дуже втомився

Президент Володимир Зеленський під час наради з питань облаштування прикордонної, митної та дорожньої інфраструктури на Закарпатті вочевидь почувався або дуже погано, або дуже втомився.

Поки новопризначений керівник митної служби Максим Нефьодов і голова Офісу президента Андрій Богдан з’ясовували, хто з присутніх на нараді чиновників найбідніший, Зеленський постійно розгойдувався на місці і озирався навсібіч.

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І коли керівник митниці Нефьодов згадав про маленькі зарплати митників, Зеленський дорікнув комусь з фіскалів айфоном, який було б важко придбати, якби їхні доходи були дійсно малими.

Нагадаємо, Зеленський призначив нового очільника Закарпатської обласної держадміністрації.

Варто відзначити, що голову держави у Закарпатті, крім новопризначеного керівника Державної митниці Максима Нефьодова та керівника Офісу президента Андрія Богдана, також супроводжують т.в.о. голови СБУ Іван Баканов та заступник глави Офісу Олексій Гончарук.

Зазначимо, Володимир Зеленський прибув на Закарпаття, після відвідин Львова, де він представив голову Львівської ОДА.

За попередньою інформацією, у програмі президента запланована прогулянка Володимира Зеленського набережною Незалежності.

Задля «безпеки» з набережної прибрали всі 54 сміттєві урни.