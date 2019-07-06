Зеленському у Львові сподобався Дарт Вейдер



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Зеленський з місцевим Дартом Вейдером

Хоч і недовго, але чудово прогулялися Містом Лева, - Зеленський

У Львові під час прогулянки президент Володимир Зеленський зустрівся з місцевим Дартом Вейдером і зробив з ним селфі. Світлини він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Хоч і недовго, але чудово прогулялися Містом Лева. Дякую, львів‘яни!» - написав він.

Зеленський після селфі з місцевим Дартом Вейдером (персонаж відомого фільму «Зоряні війни»- ред), вирішив спробувати знаменитої львівської кави.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський під час робочої поїздки до Львова висловив бажання випити місцевої кави й прогулятися містом.

Нагадаємо, Зеленський представив у Львові нового голову місцевої ОДА.

До слова, після Львова Зеленський на Закарпатті порядки наводив. Відео наради, на якій президента дуже «ковбасило»