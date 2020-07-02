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    Політика

    Стало відомо, хто з нардепів підтримав законопроект «Про медіа»

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    У НСЖУ повідомили, хто з нардепів голосував за закон&nbsp;&laquo;Про медіа&raquo; - Стало відомо, хто з нардепів підтримав законопроект «Про медіа»
    У НСЖУ повідомили, хто з нардепів голосував за закон «Про медіа»

    Закон підтримав голова комітету з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв і заступниця голови Євгенія Кравчук

    Вісім народних депутатів від «Слуги народу» проголосували за рішення Комітету з гуманітарної та інформаційної політики рекомендувати Верховній Раді прийняти доопрацьований проект Закону «Про медіа». Про це у колонці «Главкому» повідомив голова Національної спілки журналістів України  Сергій Томіленко

    Під час засідання Комітету у середу, 1 липня, народні депутати від більшості проігнорували протести журналістських організацій, національних та регіональних ЗМІ, блогерів, які закликали відхилити законопроект через ризики для свободи слова. У Національній спілці журналістів України обурені, що аргументи сотень професійних журналістів не те що не були враховані, а взагалі не стали предметом дискусії для нардепів від фракції «Слуга народу».

     «Профільний» парламентський комітет має демонструвати повагу до медіа-галузі, опікуватися захистом інформаційного простору та підтримкою українських медіа, - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Натомість, інформаційна політика у «Слуг народу» зводиться до посилення медіа-регулювання та ревізії законів про права журналістів та ЗМІ. Переконаний, що десятки років професійного журналістського стажу підписантів протестних заяв та їхня величезна аудиторія не повинні так грубо ігноруватися депутатами.

    У НСЖУ пояснюють байдуже ставлення до свободи слова та прав журналістів більшості нардепів, які підтримали «доопрацьований» проект Закону «Про медіа», тим, що їхній досвід до обрання у парламент був мало дотичний до діяльності професійних ЗМІ.

    Зокрема, «ЗА» на Комітеті гуманітарної та інформаційної політики голосували (діяльність до обрання):

    • Організатор свят (весіль, хрестин, корпоративів..) та учасник «Ліги сміху» (Андрій Боблях, мажоритарник з Полтави);
    • Підприємець, який займається атракціонами, та має мотузкові парки у Києві (Дмитро Нальотов, мажоритарник з Полтави);
    • Сценарист «Квартал 95»(Олександр Кабанов);
    • Сценарист та засновник кінокомпанії «Прайм Сторі Пікчерз» (Павло Сушко);
    • Учителька молодших класів та директор табору відпочинку КП «Шляхрембуд» (Тетяна Рябуха, мажоритарниця з Сум);
    • Безробітна громадська активістка та блогерка (Єлизавета Богуцька).

    Також «ЗА» проголосувало керівництво Комітету, яке має великий досвід роботи зі ЗМІ, - Голова Комітету Микита Потураєв і заступниця Голови Євгенія Кравчук.

    Сергій Томіленко нагадав, що на засіданні гуманітарного парламентського Комітету 1 липня «ПРОТИ» законопроекту «Про медіа» проголосували представники «Батьківщини» (Олександр Абдуллін), «За майбутнє» (Ірина Констанкевич) та «ОПЗЖ» (Юрій Павленко, Олександр Качний, Ренат Кузьмін). Ще один представник фракції «Слуга народу» - Гео Лерос – утримався від підтримки резонансного законопроекту, який широко критикується журналістами.

    Нагадаємо, журналістські, медійні та громадські організації,  засоби масової інформації, блогери, дописувачі у соціальних мережах звернулися до влади з приводу законопроекту №2693 «Про медіа», запропонованого низкою народних депутатів. У зверненні йдеться про те, що згаданий  законопроект  порушує право на свободу вираження поглядів, гарантовані Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод.

     

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    ЗМІ закон НСЖУ парламент Микита Потураєв
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