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    Суспільство

    Парламентський комітет схвалив оновлений законопроєкт «Про медіа»

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    У Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики вважають, що закон про медіа - це закон не про&nbsp;про цензуру чи обмеження, а про конкурентний медіапростір - Парламентський комітет схвалив оновлений законопроєкт «Про медіа»
    У Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики вважають, що закон про медіа - це закон не про про цензуру чи обмеження, а про конкурентний медіапростір

    Законопроєкт «Про медіа» не вводить «драконівський контроль» над онлайн-ЗМІ, - Потураєв

    Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в середу, 1 липня, підтримав законопроєкт «Про медіа» та рекомендував винести його на розгляд сесійної зали парламенту. Про це повідомив перший заступник голови комітету, член фракції «Слуга Народу» Микита Потураєв.

    Він зазначив, що у схваленій редакції законопроєкту для телебачення, радіо та друкованих ЗМІ не змінюється майже нічого, окрім як переходу регулювання до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

    Також, за словами Потураєва, законопроєкт «Про медіа» не вводить «драконівський контроль» над онлайн-ЗМІ, через що, за словами депутата, документ критикували: «Онлайн-медіа, або всі, хто працює в інтернеті, можуть самі обрати — реєструватися їм як медіа чи ні».

    «Це не закон про цензуру чи обмеження. Це закон про внормований, прозорий, рівноправний і конкурентний український медіапростір», — підсумував Потураєв.

    Нагадаємо, низка журналістів, медійників та медійних експертів підписала звернення до органів влади, в якому вони закликали Верховну Раду відхилити законопроєкт №2693 «Про медіа». На думку підписантів, він порушує право на свободу вираження поглядів, гарантовані Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод.

    27 грудня 2019 року у Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону «Про медіа». Наступного дня на сайті парламенту оприлюднили текст законопроєкту.

    5 лютого Комітет з питань свободи слова рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт «Про медіа» у першому читанні за основу.

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      ЗМІ телебачення Верховна Рада радіо закон держава Олександр Ткаченко влада Микита Потураєв
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