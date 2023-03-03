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Стало відомо, яку посаду отримав Камишін після відставки з «Укрзалізниці»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, яку посаду отримав Камишін після відставки з «Укрзалізниці»
Фото: Олександр Камишін/twitter

Камишін був головою правління АТ «Укрзалізниця» з 1 квітня 2022 року

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін, який 27 лютого оголосив про свою відставку, став позаштатним радником президента Володимира Зеленського. Про це йдеться у відповідному указі президента.

«Призначити Камишіна Олександра Миколайовича радником президента України (поза штатом)», – йдеться в тексті документа.

Олександр Камишін був головою правління АТ «Укрзалізниця» з 1 квітня 2022 року (з 11 серпня 2021 року виконував обов’язки голови правління АТ «Укрзалізниця»). До того, як очолив «Укрзалізницю», – менеджер у Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін подає у відставку. Він подякував Зеленському та Кубракову за високу оцінку його роботи.

Згодом стало відомо, що виконувати обов’язки голови правління «Укрзалізниці» буде член правління Євген Лященко. 

 

Теги: Укрзалізниця

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