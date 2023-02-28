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«Укрзалізницю» очолить колишній топ-менеджер Ахметова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укрзалізницю» очолить колишній топ-менеджер Ахметова
Фото: detector.media

Виконувати обов’язки голови правління Укрзалізниці буде член правління Євген Лященко

Виконувати обов’язки голови правління «Укрзалізниці» буде член правління Євген Лященко. Про це повідомив член правління відомства Орест Логунов у Facebook.

У коментарях до свого посту про відставку Олександра Камишіна Логунов зазначив: «Виконувати обов’язки буде Євген Лященко – він потужний, із високим ступенем довіри».

Що відомо про Лященка

  • З 2012 року Євген Лященко працював фінансовим директором Медіа Група Україна;
    З 2014-го став директором холдингу, який був частиною медіабізнесу групи SCM Ріната Ахметова. Працював Євген Лященко там до 2019 року;
  • Лященка призначено членом правління УЗ у жовтні 2021 року. На цій посаді він опікувався фінансовими питаннями.

Нагадаємо, 27 лютого очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін подав у відставку. 

Теги: Україна Facebook

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