Кабмін звільнив Олену Богдан з посади голови Держетнополітики

Богдан очолювала Держетнополітики з 2020 року

Кабінет міністрів звільнив з посади голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олену Богдан. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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«Кабінет міністрів України…звільнив Богдан Олену Володимирівну з посади голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті», — зазначив він.

Також Кабмін звільнив Володимира Ковтунця з посади заступника голови Національного агентства кваліфікацій.

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Кабінет Міністрів призначив головою Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Олену Богдан у лютому 2020 року.

Зауважимо, Богдан всіляко підтримує Російську Православну Церкву в Україні. У вересні посадовиця заявила, що Українська православна церква Московського патріархату має існувати та розпоряджатися Києво-Печерською лаврою.

Крім того, вона заявила, що Українська православна церква зараз є найбільшою релігійною мережею в Україні, а також у ній більше центрів, ніж у Православній церкві України.