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Кабмін звільнив Олену Богдан з посади голови Держетнополітики

Альона Боженко
glavcom.ua
Кабмін звільнив Олену Богдан з посади голови Держетнополітики
Уряд звільнив Олену Богдан з посади очільниці Держетнополітики
фото із відкритих джерел

Богдан очолювала Держетнополітики з 2020 року

Кабінет міністрів звільнив з посади голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олену Богдан. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Кабінет міністрів України…звільнив Богдан Олену Володимирівну з посади голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті», — зазначив він.

Також Кабмін звільнив Володимира Ковтунця з посади заступника голови Національного агентства кваліфікацій.

Кабінет Міністрів призначив головою Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Олену Богдан у лютому 2020 року.

Зауважимо, Богдан всіляко підтримує Російську Православну Церкву в Україні. У вересні посадовиця заявила, що Українська православна церква Московського патріархату має існувати та розпоряджатися Києво-Печерською лаврою.

Крім того, вона заявила, що Українська православна церква зараз є найбільшою релігійною мережею в Україні, а також у ній більше центрів, ніж у Православній церкві України.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра культури, молоді та спорту України. Держетнополітики входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні.
Читайте також: Про закриття храмів у пандемію та перейменування УПЦ (МП). Інтерв’ю з головою Держслужби етнополітики і свободи совісті
Теги: Держетнополітики Кабмін церква Олена Богдан

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