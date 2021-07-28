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    Людина Новинського увійде до керівництва Держслужби з етнополітики?

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    Юрій Решетніков претендує на одну з керівних посад у Держслужбі з питань етнополітики і свободи совісті - Людина Новинського увійде до керівництва Держслужби з етнополітики?
    Юрій Решетніков претендує на одну з керівних посад у Держслужбі з питань етнополітики і свободи совісті
    Фото: СПЖ

    Кабмін на засіданні 28 липня може призначити Юрія Решетнікова на високу посаду

    Кабінет міністрів України на своєму засіданні може призначити Юрія Решетнікова заступником голови Державної служби з етнополітики і свободи совісті. Про це повідомило джерело в уряді.

    Окрім Решетнікова на посаду заступника Держслужби претендують священик УГКЦ Роман Небожук і заступниця голови Укрдержархіву Лариса Левченко. Участь у конкурсі також брали Ірина Назаренко і Ігор Лоссовський.

    Як стало відомо «Главкому», Юрій Решетніков напередодні успішно пройшов співбесіду з міністром Олександром Ткаченком, а також встиг «засвітитися» на Хресній ході, яку в Києві проводить Церква Московського патріархату в Україні. Він відомий тим, що є прихильником Церкви Московського патріархату і є противником візиту патріарха Варфоломія в Україну. Його також пов'язують з відомим православним депутатом Вадимом Новинським.

    Як відомо, Юрій Решетніков раніше двічі брав участь у конкурсі на посаду голови Держслужби з питань етнополітики і свободи совісті, але кожного разу програвав.

    Як повідомляв «Главком», 26 лютого 2020 року Кабінет міністрів призначив головою Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Олену Богдан.

    Читайте також: Про закриття храмів у пандемію та перейменування УПЦ (МП). Інтерв’ю з головою Держслужби етнополітики і свободи совісті
    Теги: Кабмін церква УГКЦ
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    Людина Новинського увійде до керівництва Держслужби з етнополітики?