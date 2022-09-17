Чому Московська церква хазяйнує у Лаврі? Голова Держетнополітики шокувала заявою

Голова Держетнополітики проти заборони Московської церкви

Голова Державної служби у справах етнополітики та свободи совісті України Олена Богдан заявила, що Українська православна церква Московського патріархату має існувати та розпоряджатися Києво-Печерською лаврою. Про це вона сказала на конференції «Релігійний мир чи «війна цивілізацій», яка відбулася в Українському католицькому університеті.

Богдан розповіла, що в Києво-Печерській лаврі проживає понад 200 ченців УПЦ, а в структурі ПЦУ на весь Київ – всього 50 ченців, тому вони начебто не зможуть утримувати лавру в належному стані і їм складно буде оплачувати комунальні витрати.

«Хтось запитував, скільки ченців ПЦУ в Києві? Менше ніж 50. А скільки ченців в одній Києво-Печерській лаврі, це УПЦ? Понад 200. Загалом у резиденції у Києво-Печерській лаврі – близько 600 осіб, разом із семінаристами, з викладачами академії», – зазначила голова Держетнополітики.

Також вона додала, що комунальні рахунки Києво-Печерської лаври та витрати на реставрацію – «це дуже великі суми, їх сплачує не держава, а релігійне об’єднання УПЦ».

«Тому, якщо ми говоримо про певну зміну у Києво-Печерській лаврі, то ми говоримо про те, що близько 600 людей мають звідти вийти, бо туди мають зайти нові люди й ці нові люди мають платити мільйонні рахунки щомісяця», – наголосила Богдан.

Крім того, вона заявила, що Українська православна церква зараз є найбільшою релігійною мережею в Україні, а також у ній більше центрів, ніж у Православній церкві України.

Богдан зауважила, що у Києві переважна кількість православних храмів належать УПЦ МП, і вони, за її словами, – не порожні, вони наповнені вірянами. Водночас вона додала, що київські храми ПЦУ на богослужіннях не переповнені, у них є місце, саме тому можна заходити ще.

Богдан вважає, що не можна забороняти діяльність УПЦ МП, бо «це найлегший спосіб дестабілізувати ситуацію в суспільстві».

«Коли говорять «давайте заборонимо УПЦ», то ми зробимо що? Ми скажемо приблизно 2 млн людей і приблизно 10 тисячам духовенства і 10 тисячам парафій, що ви припиняєте збиратися, припиняєте функціонувати? Це найлегший спосіб дестабілізувати ситуацію в суспільстві, створити протидію між громадянами, дуже серйозну боротьбу громадян і правоохоронних органів, дуже серйозну недовіру до органів державної влади (хтось має піти і вивести вірян із храмів)», – сказала Богдан.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра культури, молоді та спорту України. Держетнополітики входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Андрій Богданець зареєстрував проєкт Постанови про звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів щодо передачі в безоплатне користування комплексів споруд Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври Православній Церкві України.

15 квітня 2020 року було зареєстровано електронну петицію до президента про припинення використання Києво-Печерської Лаври Українською православною церквою Московського патріархату. Ініціатива зібрала понад 27 тисяч голосів.