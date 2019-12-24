Рябошапка повідомив, коли почне роботу Офіс генпрокурора



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Руслан Рябошапка: Генпрокуратура працює над конкретними результатами, які підтвердять ефективність створеної антикорупційної системи. І першим пріоритетом є довіра громадськості

Наказом від 23 грудня Руслан Рябошапка визначив 2 січня днем початку роботи Офісу генпрокурора

Офіс генерального прокурора почне роботу 2 січня 2020 року. Про це йдеться в наказі генпрокурора Руслана Рябошапки.

Згідно з ним, наказом від 23 грудня Рябошапка визначив 2 січня днем початку роботи Офісу генпрокурора.

Зазначається, що цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялось, 19 вересня Верховна Рада створила Офіс генерального прокурора.

23 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Офісу генпрокурора.

У документі зазначено, що відтепер структура після проведення атестації прокурорів матиме такий вигляд: Офіс генпрокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури.

Закон дозволяє фінансувати прокуратуру не тільки з держбюджету, а й з інших джерел, у тому числі в рамках проектів міжнародної допомоги.

Загальна чисельність працівників органів прокуратури зменшується з 15 до 10 тис. осіб.