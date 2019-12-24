Рябошапка повідомив, коли почне роботу Офіс генпрокурора
Наказом від 23 грудня Руслан Рябошапка визначив 2 січня днем початку роботи Офісу генпрокурора
Офіс генерального прокурора почне роботу 2 січня 2020 року. Про це йдеться в наказі генпрокурора Руслана Рябошапки.
Згідно з ним, наказом від 23 грудня Рябошапка визначив 2 січня днем початку роботи Офісу генпрокурора.
Зазначається, що цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомлялось, 19 вересня Верховна Рада створила Офіс генерального прокурора.
23 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Офісу генпрокурора.
У документі зазначено, що відтепер структура після проведення атестації прокурорів матиме такий вигляд: Офіс генпрокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури.
Закон дозволяє фінансувати прокуратуру не тільки з держбюджету, а й з інших джерел, у тому числі в рамках проектів міжнародної допомоги.
Загальна чисельність працівників органів прокуратури зменшується з 15 до 10 тис. осіб.