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    Рябошапка повідомив, коли почне роботу Офіс генпрокурора

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    <span>Руслан Рябошапка: Генпрокуратура працює над конкретними результатами, які підтвердять ефективність створеної антикорупційної системи. І першим пріоритетом є довіра громадськості</span> - Рябошапка повідомив, коли почне роботу Офіс генпрокурора
    Руслан Рябошапка: Генпрокуратура працює над конкретними результатами, які підтвердять ефективність створеної антикорупційної системи. І першим пріоритетом є довіра громадськості

    Наказом від 23 грудня Руслан Рябошапка визначив 2 січня днем початку роботи Офісу генпрокурора

    Офіс генерального прокурора почне роботу 2 січня 2020 року. Про це йдеться в наказі генпрокурора Руслана Рябошапки.

    Згідно з ним, наказом від 23 грудня Рябошапка визначив 2 січня днем початку роботи Офісу генпрокурора.

    Зазначається, що цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

    Як повідомлялось, 19 вересня Верховна Рада створила Офіс генерального прокурора.

    23 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Офісу генпрокурора.

    У документі зазначено, що відтепер структура після проведення атестації прокурорів матиме такий вигляд: Офіс генпрокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури.

    Закон дозволяє фінансувати прокуратуру не тільки з держбюджету, а й з інших джерел, у тому числі в рамках проектів міжнародної допомоги.

    Загальна чисельність працівників органів прокуратури зменшується з 15 до 10 тис. осіб.

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