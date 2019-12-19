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    Суспільство

    В Офісі генпрокурора у 2020 році запрацює відділ протидії насильству щодо дітей

    • Розсилка
    В Офісі генпрокурора у 2020 році запрацює відділ протидії насильству щодо дітей

    Щороку жертвами насильства стають понад шість тисяч дітей

    В Офісі Генерального прокурора з нового року запрацює спеціальний відділ протидії насильству по відношенню до неповнолітніх дітей.

    Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Однією із задач підрозділу стане налагодження психологічної роботи з жертвами насильства, а також дітьми, які є свідками або потерпілими в кримінальних провадженнях.

    «В пріоритеті – впровадження міжнародних стандартів роботи з жертвами, в тому числі і превенція з родинами, реалізація спільних з правоохоронними та іншими уповноваженими державними органами програм реабілітації», - зазначають у прокуратурі.

    Заступник Генпрокурора Гюндуз Мамедов заявив, що раніше не приділялося багато уваги правопорушенням, де жертвами є саме діти, а акцент робили на справи, де неповнолітні скоїли злочин.

    «Раніше увага приділялась неповнолітнім, які самі скоїли злочини. Але ми бачимо серйозний пласт роботи, що стосується правопорушень, де вони є жертвами, адже діти – найуразливіші члени суспільства, тому ми й вирішили виокремити такі категорії злочинів із загальних проваджень. І, впевнений, результатом буде більш якісне слідство та його завершення в розумні строки, а не як сьогодні, коли такі справи розслідуються роками», - сказав він.

    У регіонах зазначені функції виконуватимуть структурні підрозділи захисту прав дітей та протидії насильству обласних прокуратур і спеціально уповноважені прокурори на місцях.

    Щороку жертвами таких злочинів стають понад 6 тисяч дітей. Насильство в сім’ї є найрозповсюдженішою категорією злочинів на цьому напрямі. Протягом 2019 року їхня кількість сягнула 154. З них левову частку займає сексуальне насильство – скоєно 67 злочинів, що на 30% більше, ніж торік.

    діти домашнє насильство злочин Офіс генпрокурора
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