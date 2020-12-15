Стало відомо, коли Рада розгляне призначення в Кабмін

На завтрашньому порядку денному лише звільнення міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба

Верховна рада не планує розглядати на завтрашньому засіданні питання призначення нових міністрів. На завтрашньому порядку денному лише звільнення міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

Про це на брифінгу за підсумками засіданні фракції «Слуга народу» заявив нардеп Олександр Корнієнко.

Як розповів Корнієнко, на сьогоднішньому засіданні заслухали всіх кандидатів на міністерські посади, однак завтра за їх призначення народні депутати не будуть голосувати.

«Будуть голосуватися, скоріш за все, в четвер (17 грудня – ред.). Якщо буде питання по Абрамовському вирішено, то в четвер голосуватимуть його звільнення, а в п'ятницю (18 грудня – ред.) призначення. Завтра голосуватиметься звільнення Бессараба»,– зазначив він.

Нардеп додав, що завтра кандидати на посади в Кабміні мають зустрітися з іншими парламентськими фракціями, щоб знайти серед них підтримку.

«Монобільшість дасть максимальну кількість голосів й інші фракції, я думаю, будуть їх підтримувати»,– додав Корнієнко.

Нагадаємо, у Верховну Раду надійшли заяви про відставку від міністра екології та міністра ветеранів. Народні депутати планують розглянути це кадрове питання 16 грудня.

Ввечері вівторка фракція «Слуга народу» заслухала чотирьох кандидатів на посади в Кабінеті Міністрів. Лише один з кандидатів не викликав жвавих дискусій.

Джерело: РБК-Україна