Міністри екології та ветеранів подали у відставку

Наразі у Верховній Раді розглядають претендентів на керівників п’ятьох міністерств

У Верховну Раду надійшли заяви про відставку від міністра екології та міністра ветеранів. Народні депутати планують розглянути це кадрове питання 16 грудня. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков на засіданні Верховної Ради.

«Надійшли заяви про звільнення від двох міністрів – від міністра захисту довкілля та природних ресурсів та міністра у справах ветеранів України», – оголосив Разумков.

Глава Верховної Ради попросив нардепів зібратись 16 грудня, щоб розглянути ці заяви.

Наразі міністром захисту довкілля та природних ресурсів України є Роман Абрамовський, а міністром у стравах ветеранів Сергій Бессараб.

У Верховній Раді розглядають претендентів на керівників п’ятьох міністерств: енергетики, освіти, екології, аграрної політики та у справах ветеранів.

У вівторок, 15 грудня, ухвалили закон про державний бюджет на 2021 рік. Доходи держбюджету передбачені в сумі 1 092 083,3 млн гривень, що на 6,9% (на 70 031,4 млн гривень) більше, ніж у 2020 році.