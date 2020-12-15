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    Політика

    Ексголова Держкосмосу Усов оскаржує своє звільнення в суді

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    Кабмін 16 листопада звільнив із посади голови Державного космічного агентства України (ДКАУ) Володимира Усова - Ексголова Держкосмосу Усов оскаржує своє звільнення в суді
    Кабмін 16 листопада звільнив із посади голови Державного космічного агентства України (ДКАУ) Володимира Усова
    Фото: Vladimir Usov / Facebook

    Усов просить суд поновити його на посаді та стягнути з Держагентства середній заробіток за час вимушеного прогулу

    Ексголова Державного космічного агентства України Володимир Усов оскаржує своє звільнення з посади.

    Про це повідомила пресслужба Окружного адмінсуду Києва.

    «Канцелярією ОАСК зареєстровано позов до Кабінету міністрів України та Державного космічного агентства України. Позивачем зазначений Володимир Усов», – йдеться у повідомленні.

    Серед вимог Усова – визнати протиправним розпорядження Уряду від 16 листопада 2020 року, яким його було звільнено з посади.

    Позивач також просить суд поновити його на вказаній посаді та стягнути з Держагентства середній заробіток за час вимушеного прогулу.

    Наразі вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

    Нагадаємо, Усова звільнили відповідно до ч. 1 ст. 87 закону України «Про державну службу».

    «Звільнити Усова Володимира Володимировича з посади голови Державного космічного агентства України відповідно до ч. 1 ст. 87 закону України «Про державну службу», – повідомляють у документі.

    Стаття передбачає, що суб'єкт призначення може звільнити держслужбовця категорії А за власною ініціативою за поданням прем'єр-міністра або профільного міністра протягом чотирьох місяців із моменту його призначення.

    Імовірно, подання на звільнення Усова вніс віцепрем'єр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, якого було призначено 16 липня.

    Іншим розпорядженням Кабмін призначив виконувачем обов'язків голови Держкосмосу першого заступника Усова Михайла Лева.

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    Теги: Кабмін суд космос звільнення
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