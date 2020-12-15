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    «Слуга народу» Колюх під час засідання Ради бронював готель у Домінікані

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    Валерій Колюх&nbsp;голова підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій був обраний у 92 окрузі в Київській області - «Слуга народу» Колюх під час засідання Ради бронював готель у Домінікані
    Валерій Колюх голова підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій був обраний у 92 окрузі в Київській області

    Валерій Колюх вирішив відпочити у готелі Catalonia Bavaro Beach

    У Верховній Раді сьогодні, 15 грудня, під час засідання «слуга народу» Валерій Колюх вів листування про готелі для відпочинку. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

    Зазначається, що голова підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій був обраний у 92 окрузі в Київській області.

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    «6750 вже)))», ─ пишуть «слуги народу».

    «Ого», ─ відповідає Колюх і отримує посилання на готель у Домініканській республіці «Catalonia Bavaro Beach».

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    «Валєра, вибираємо рик... Вам бронювати? ... Єгипет зростає теж», ─ пишуть Колюху.

    «Бронюйте», ─ відповідає він.

    Нагадаємо, інший «слуга» Олег Семінський на засіданні Ради розглядав «Лексуси» (фото)

    А 29 листопада Семінського спіймали за інтимним листуванням у Раді.

    3 грудня ще один депутат зі «Слуги народу» Євген Петруняк на засіданні Ради розважався інтимними фото

    Також 17 листопада депутати знову ж з фракції «Слуга народу» під час засідання Ради ділилися «порнухою».

    Нагадаємо, у жовтні 2019 року народного депутата зі «Слуги народу» Богдана Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші. Так, на фото видно, як Яременко, не відриваючи пальця від кнопки для голосувань, листувався з 32-річною Аліною, яку питав про умови зустрічі. Жінка виклала свої розцінки та описала, які секс-послуги пропонує, а на які має табу. Нардеп потім заявив, що скандал організував він сам. 

    Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

    Також нардепа Киву застукали за дивним листуванням з «Яною Блядинською».

    Теги: депутат скандал готель партія Слуга народу
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