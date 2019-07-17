Стало відомо, скільки Аграрна партія заплатила за концерти Поплавського і Винника



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На звичайному концерті стільки коштували би кілька пісень Винника

Головні спонсори виборчої кампанії Аграрної партії України – сім’я підприємців Голубів із Київщини. А чотири концерти в межах агітаційного турне Михайла Поплавського й Олега Винника коштували лише 117,5 тисячі гривень. Про це повідомляє рух «Чесно».

Найбільше ж партія платить за присутність на телебаченні.

Гроші на рахунок виборчого фонду партії почали надходити лише з 5 липня. До 10 липня (звіт охоплює тільки цей період) Аграрна партія України зібрала на виборчу кампанію трохи більш ніж 6,7 мільйона гривень. Майже всі кошти переказали підприємства, пов'язані з партійцем Русланом Голубом (він висувався від партії на парламентських виборах 2015 року). Мова йде про ТОВ «Так-Агро» та ТОВ «Вінтер стар Україна».

Більшість зібраних грошей спрямували на «оплату ефірного часу на телебаченні». Гроші отримали канали «Інтер» і «1+1».

При цьому рух «Чесно» має дані про політичну рекламу на ТБ за період від червня до 7 липня 2019 року. Але політичної реклами партії в цей час не було, тому поки що не відомо, на що Аграрна партія віддала гроші. Тим часом Михайло Поплавський часто гостює на телеканалах «112» і «ZIK», але витрат на їхню користь у фінансовому звіті не зазначено.

Нагадаємо, на початку липня Олег Винник вирішив підтримати Аграрну партію на чолі з Михайлом Поплавським в передвиборній кампанії. «З Михайлом Михайловичем ми знайомі вже багато років. Я знаю його як професіонала і як людину. Саме тому прийняв пропозицію Поплавського допомогти йому. Сьогодні я не йду в політику, не прагну потрапити до Верховної Ради», - пояснив співак.

В 2017 році ЗМІ писали, що за корпоратив Олега Винника треба заплатити $30 тис. Хоча потім сам Винник повідомив, що підняв розцінки до $60 тис.