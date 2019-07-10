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    Винник пояснив, чому співає за партію Поплавського

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    <span>Олег Винник і Михайло Поплавський</span> - Винник пояснив, чому співає за партію Поплавського
    Олег Винник і Михайло Поплавський

    Співак розповів, що думає про своїх колег, які йдуть до Ради

    Минулого тижня інтернет сколихнула новина про рішення Олега Винника підтримати Аграрну партію на чолі з Михайлом Поплавським в передвиборній кампанії. Співак вирушив у концертний тур, а також дав ексклюзивне інтерв'ю Наталії Влащенко, в якому прокоментував свою позицію.

    «З Михайлом Михайловичем ми знайомі вже багато років. Я знаю його як професіонала і як людину. Саме тому прийняв пропозицію Поплавського допомогти йому. Сьогодні я не йду в політику, не прагну потрапити до Верховної Ради. Я повірив людині, відповідаю за себе і за свої дії», - поділився артист.

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    Також Винник додав, що йому не байдуже життя людей у селі, які живуть за межею бідності.

    «Чому люди їдуть з українських сіл за кордон? Вони хочуть заробити грошей. Якби у наших селян була робота, були гідні зарплати, нікому б в голову не прийшла думка покинути свою рідну землю, свій рідний дім. Це відбувається від безвиході. Люди в селі живуть за межею», - зазначив Винник.

    Крім того, співак розповів, що думає про своїх колег, які йдуть до Верховної Ради. «Я не даю оцінок, відповідаю сам за себе, у мене є чим займатися. Але по факту, ми бачимо, скільки артистів зараз йдуть в парламент. В принципі, мені не важливо, з якої галузі люди йдуть в політику, важливо для чого», - підкреслив музикант.

    Як відомо, Аграрна партія України висунула ректора Київського національного університету культури та мистецтв та народного депутата України Михайла Поплавського першим номером свого списку на парламентських виборах.

    До слова, у 2018 році народний депутат з групи «Воля народу» Михайло Поплавський задекларував 27,35 млн грн сукупного доходу (у 2017 році було 37,07 млн грн).

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