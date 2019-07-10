Винник пояснив, чому співає за партію Поплавського
Співак розповів, що думає про своїх колег, які йдуть до Ради
Минулого тижня інтернет сколихнула новина про рішення Олега Винника підтримати Аграрну партію на чолі з Михайлом Поплавським в передвиборній кампанії. Співак вирушив у концертний тур, а також дав ексклюзивне інтерв'ю Наталії Влащенко, в якому прокоментував свою позицію.
«З Михайлом Михайловичем ми знайомі вже багато років. Я знаю його як професіонала і як людину. Саме тому прийняв пропозицію Поплавського допомогти йому. Сьогодні я не йду в політику, не прагну потрапити до Верховної Ради. Я повірив людині, відповідаю за себе і за свої дії», - поділився артист.
Також Винник додав, що йому не байдуже життя людей у селі, які живуть за межею бідності.
«Чому люди їдуть з українських сіл за кордон? Вони хочуть заробити грошей. Якби у наших селян була робота, були гідні зарплати, нікому б в голову не прийшла думка покинути свою рідну землю, свій рідний дім. Це відбувається від безвиході. Люди в селі живуть за межею», - зазначив Винник.
Крім того, співак розповів, що думає про своїх колег, які йдуть до Верховної Ради. «Я не даю оцінок, відповідаю сам за себе, у мене є чим займатися. Але по факту, ми бачимо, скільки артистів зараз йдуть в парламент. В принципі, мені не важливо, з якої галузі люди йдуть в політику, важливо для чого», - підкреслив музикант.
Як відомо, Аграрна партія України висунула ректора Київського національного університету культури та мистецтв та народного депутата України Михайла Поплавського першим номером свого списку на парламентських виборах.
До слова, у 2018 році народний депутат з групи «Воля народу» Михайло Поплавський задекларував 27,35 млн грн сукупного доходу (у 2017 році було 37,07 млн грн).