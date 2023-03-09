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Стало відомо, скільки олігарх Юрушев заробив на великій пресконференції Зеленського

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Стало відомо, скільки олігарх Юрушев заробив на великій пресконференції Зеленського
У готелі InterContinental президент Володимир Зеленський відповідав на питання журналістів понад 2,5 години
фото з сайту президента

Глава держави 24 лютого прозвітував про рік війни перед українськими та іноземними ЗМІ

Державне управління справами заплатило 90 тис. грн столичному ТОВ «Готель менеджмент» за можливість провести пресконференцію президента Володимира Зеленського 24 лютого 2023 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Половина вказаної суми (45 тис. грн) витрачено на оренду зали для проведення пресконференції глави держави. Ще стільки ж пішло на послуги з ресторанного обслуговування (кава-брейк).

(для перегляду – натисніть на документ)
(для перегляду – натисніть на документ)

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ТОВ «Готель менеджмент» створено 2009 року. Засновником виступив «Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Унібудінвест», який контролюється сім’єю мільярдера Леоніда Юрушева. У його сферу бізнес-інтересів входять комерційна нерухомість (готелі InterContinental Kiev, Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera House), деревообробка (Коростенський Завод МДФ), машинобудування (ПАТ «Дніпровагонрембуд»), будівництво та виробництво будівельних конструкцій.

Саме ж підприємство «Готель менеджмент» записано на доньку Юрушева Анастасію Жолинську.

Також треба нагадати, що 2 березня 2022 року президент звільнив голову Черкаської обласної державної адміністрації Олександра Скічка, який є зятем Леоніда Юрушева.

Як повідомляв «Главком», 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, президент Володимир Зеленський провів пресконференцію «Лютий. Рік незламності» для українських та іноземних ЗМІ. Місцем проведення став готель InterContinental в центрі Києва. Захід транслювався в прямому ефірі.

Президент відповідав на питання журналістів понад 2,5 години.

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Теги: ДУС готель Леонід Юрушев ЗМІ Володимир Зеленський

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