Скічко розповів про родинне диво, яке трапилося у великодню ніч

У сім’ї ексголови Черкаської ОДА народилась донька

Вдруге став батьком колишній телеведучий і радник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Скічко. Про радісну новину він та його дружина, бізнесвумен Єлизавета Юрушева, поділилися з підписниками на сторінках в Instagram.

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Юрушева втретє стала мамою. «Ми з України! Сьогодні вночі на одну українку стало більше! PS Христос Воскрес!» — написав Олександр та опублікував фото з пологового будинку. Після початку війни Юрушева поїхала за кордон, але, судячи з геолокації, дочка пари народилася в Україні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Yurusheva (@elizaveta.yurusheva)

Скічко та Юрушева (дочка мільярдера та власника люксових столичних готелів Леоніда Юрушева) одружилися у 2017 році. Вони вже виховують двох дітей — сина Єлизавети від першого шлюбу з австрійським бізнесменом Даніеля та спільну доньку Наталю.

Про свою вагітність Єлизавета Юрушева повідомила на початку лютого, розмістивши в Instagram відповідний знімок. За словами Юрушевої, фото було зроблено під час фотосесії для української редакції Vogue.

На початку лютого кілька джерел повідомили, що голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко планує покинути свою посаду. 2 березня президент звільнив Олександра Скічка з посади голови ОДА «згідно з поданою ним заявою», назначивши на цю посаду Ігоря Табурця, що раніше працював у Міноборони. Олександр Скічко, коментуючи звільнення у своєму Фейсбуці, повідомив, що залишається радником нового голови. «Я на місіці, продовжую працювати... але в період війни військовими має керувати військовий», – пояснив він.