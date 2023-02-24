Як журналістка з Китаю отримала стрес. Найгостріші моменти пресконференції Зеленського

Президент багато говорив про Китай, Латинську Америку і тролив журналістів

До річниці повномасштабного вторгнення президент Зеленський дав велику пресконференцію.

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Перед цим він провів церемонію на Софійській площі: вручив бойові прапори військовим частинам та нагороди військовослужбовцям. Далі зустрівся з капеланами у Києво-Печерській лаврі: були присутні військові представники усіх конфесій, які направили своїх представників до лав армії.

Після того президент, у компанії почесного гостя – прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького відвідав один зі столичних госпіталів, де проходять лікування поранені українські воїни. Зеленський і Моравецький побували у реанімаційному і травматологічному відділеннях, а також у залі фізичної та медичної реабілітації. Вони поспілкувалися із захисниками та побажали їм якнайшвидшого одужання.

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У госпіталі президент також вручав нагороди, зокрема медпрацівникам.

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Участь Президента України у державних заходах з нагоди річниці незламності Фото: Офіс президента

Після цього президент 2,5 години відповідав на питання журналістів з усього світу. Традиційно не обійшлося без селфі та обіймів – журналіст з Азербайджану зачитав своє питання українською і одразу попросив президента про спільне фото – для сина. Зеленський погодився під коментар свого речника Сергія Нікіфорова, мовляв, будь ласка, колеги, більше так не робіть.

Зеленський не відмовив азербайджанському журналісту у селфі кадр з трансляції

Не обійшлося і без неприємних питань і напружених відповідей. Журналістка опозиційного «5 каналу» запитала у президента Зеленського, чи не шкодує він тепер, що переконував усіх, що війни не буде? І чи не відчуває він особистої відповідальності за те, що українці не знали про реальну загрозу війни? І чи не вбачає президент проблему у своєму оточенні, і чи не вважає він, що колишній голова СБУ та його друг Іван Баканов має понести покарання… Тут мікрофон у журналістки забрали і решту питань вже було не чути. Зеленський подякував їй «за доповідь».

«Я тут був 24 числа, нікуди не дівся. І ми не втратили державу. Завдяки народу України, ЗСУ. Напевно і завдяки трішки мені, як би вам не неприємно було це чути. Так вважають багато людей, авжеж не всі. І я не герой, але напевно я щось зробив, раз ми тут. У нас є натівська зброя і ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, «Мінські угоди» тощо, – не стримував роздратування Зеленський, передаючи привіт власнику 5-го каналу, експрезиденту Петру Порошенку. – Напевно, вам це неприємно чути, проте я вдячний за те, що ви є... Але у чому сенс? У тому, що ми переможемо з таким президентом, який є. А з тим, що був, ми не перемогли».

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Про Баканова голова держави говорити не став, натомість заявив, що знищив олігархів, до числа яких зарахував і Порошенка.

Але загалом пресконференція пройшла на позитиві – Зеленський багато жартував, навіть трохи тролив іноземних журналістів. До прикладу, відповідаючи на питання австралійського журналіста про те, чи хотів би він, щоби посол Австралії повернувся в Україну, наш президент відповів «так» і додав, що обожнює питання, на які можна просто відповісти «так». Втім потім додав, що вдячний Австралії за підтримку і буде радий, якщо австралійський посол повернеться.

«Повертайтеся, але на Бушмастерах», – сказав Зеленський

Bushmaster PMV чи Bushmaster IMV — австралійський колісний повнопривідний бронеавтомобіль.

Журналіст із Нідерландів запитав, чи сподівається Зеленський побачити Путіна на лаві підсудних у Гаазькому трибуналі. Той відповів: «Це залежить від Марка Рютте (прем'єр Нідерландів, – «Главком»)».

«У нас особисті дуже хороші відносини. Щодо вашого питання про Гаагу – так, авжеж. Головне – довести до кінця справу справедливості. Не можна вбиваючи таку кількість людей закінчити без відповіді. Це ж лідер Росії, це не дитинка, яка щось зламала і її пробачили, треба за злочин відповідати», – зазначив президент.

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Дісталося і журналісту з Німеччини. Той запитав, чи означає почастішання закордонних поїздок Зеленського ознакою того, що тепер він почувається у більшій безпеці, бо перестав бути пріоритетною ціллю для Путіна.

«Мені здавалося, що щодо думок Путіна німці більш поінформовані, ніж я. Не ображайтеся, яке питання – така відповідь», – відповів президент. Зал гучно зареготав.

На пресконференцію приїхали журналісти з усього світу, крім Росії Фото: Офіс президента

Про перемогу, переговори з Путіним і звільнення Криму

Відповідаючи на питання, чи можна чекати на перемогу вже цього року, Зеленський підкреслив: Україна протистоїть Росії не сама, їй допомагають друзі, щоби агресія не поширилася далі. «Якщо всі ми виконаємо свої завдання, на нас чекає перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я дуже хочу, щоби цього року. У нас все для цього є – мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ми об'єднали всі сили проти цієї навали, – заявив президент. – Я думаю, що жодна країна у світі не могла би витримати на самоті війну з РФ. Україна не сама, нам допомагають друзі. Ми точно розуміємо, чого хоче Путін і військово-політичне керівництво РФ. Важливо, щоби кожен із нас сфокусувався і працював, і тоді буде перемога. Нам шкода втрачати наших дітей на фронті, а їм – ні, вони кидають усіх на фронт».

«Ми працювали над об'єднанням Європи, тут є країни (журналісти – представники цих країн, – «Главком») з різним статусом, є нейтральні. Ми працювали над тим, щоби змінити цю нейтральність. І Збройні сили над цим працювали, бо перемоги на полі бою дають впевненість, ніхто не любить лузерів. От і все. І треба всім пахати всередині країни і зовні, це єдиний шанс перемогти», – додав Зеленський.

На питання про те, чи допускає він можливість переговорів із Путіним, Зеленський відповів, що наразі ні.

«Після того, як ми побачили, як вони вбивають, катують, захоплюють АЕС, як ви вважаєте, ми можемо сісти за стіл переговорів от з цим от усім? Я не знаю, що це... У нас це називають рашизм. Поважайте наше право жити на нашій землі, підіть з нашої землі, припиніть нас бомбити, вбивати наших собак і котів, палити ліси, і тоді ми вам скажемо, у якому форматі ми будемо готові дипломатично ставити крапку», – зазначив він. Також Зеленський зазначив, що вже не прийняв би пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана сісти за стіл переговорів із Путіним.

«Я просив Ердогана посадити Путіна за стіл переговорів до війни. Але тоді Ердоган не міг організувати цю зустріч. Тепер він каже, що може організувати цю зустріч. Але ми вже не можемо. Вже нема з ким говорити», – пояснив президент України. Але тут же дипломатично подякував Ердогану за зернову ініціативу, допомогу у звільненні полонених і висловив співчуття через потужні землетруси у Туреччині.

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Окремо Зеленського запитали про можливу деокупацію Криму – і тут він утримався від конкретики. «Відповідаючи на терміни та кроки, я можу сказати тільки одне. Це залежить від всіх нас. Є військові кроки, ми до них готуємося, ми готові морально, ми готуємося технічно – зброєю, посиленням, формуванням бригад наступу. Ми повинні бути готові, а далі будуть справедливі кроки з деокупації. І дай Бог, щоби вони були вдалими», – заявив він.

Зеленський також повідомив, що Україна та Велика Британія домовилися про поставки далекобійної зброї, але це будуть не ракети дальністю до 300 км. «У світі є уявлення, що далекобійна зброя потрібна для ударів по Росії. І цей наратив поширюють різні інституції, і не тільки у Росії... Росія поставила спеціально свою зброю на такій відстані, щоби вбивати цивільне населення. І нам потрібно вражати ці цілі, захищаючи наших людей. Захищаючи цивільне населення», – зазначив він.

Про те, чи Росія розвалиться

Зеленського попросили прокоментувати слова президента Франції Макрона про те, що він хотів би поразки Росії, але не хотів би, щоби її розчавили, Зеленський відповів: «Що буде з Росією – мені все одно».

«У них є своя держава і вони повинні думати про свою державу. Якби вони думали про свою країну, не було би війни. Якби вони просто думали про свою свободу слова, демократію, економічні реформи, про людей, щоби вони не були жебраками, щоби у них не було рабства, вони були би багатою державою. Коли нам думати про окупацію якоїсь держави? Ми думаємо про себе», – зазначив президент. При цьому він зауважив – добре, що всі почали говорити про те, що буде після поразки Москви. «Це нам сигнал, що більшість держав вірять у перемогу України, значить вірять у поразку Москви. Що буде з Росією – мені все одно. Це їхнє майбутнє і я не думаю про це. Більше санкцій – і їхня еліта думатиме, що їм робити всередині держави, щоби з нею захотіли сісти за стіл переговорів», – підкреслив Зеленський.

На пресконференції були присутні представники українських та закордонних ЗМІ Фото: Офіс президента

«Завоювати» Латинську Америку

Одним із перших на сьогоднішній пресконференції слово дали журналісту з Латинської Америки: «Що би ви сказали меншості країн, які не підтримали резолюцію ООН?» (зокрема, йдеться про «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні», – «Главком»). Зеленський зауважив: «Якщо ти не воюєш і нікого не втрачав, складно зрозуміти, що відбувається».

«Невже це має прийти у кожну домівку світу, щоби зрозуміти, що таке війна? Складно доносити це тим, хто проти..», – зауважив він.

23 лютого Генасамблея ООН підтримала резолюцію, запропоновану Україною та її прихильниками, проте сім держав проголосували проти. Окрім Росії, Білорусі, Сирії, Північної Кореї та Еритреї, серед противників ініціативи також опинилися африканська країна Малі та центрально-американська Нікарагуа. Утрималися від голосування 32 держави, зокрема, Китай, Іран, Індія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Монголія, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Загалом ініціативу підтримали 141 із 193 країн.

Глава держави також визнав, що українські дипломати не приділяли належної уваги посиленню розвитку стосунків із африканськими країнами та країнами Латинської Америки, і нині потрібно активізувати діалог із цими країнами.

Зеленський заявив, що дуже би хотів провести саміт між Україною та країнами Латинської Америки і готовий приїхати особисто.

«Латинська Америка дуже важлива. І я дуже хотів би зробити конференцію, зустріч, саміт країн Латинської Америки і України. І ви знаєте, як мені складно виїжджати з держави, але спеціально на цю зустріч я поїхав би. Я би зміг їм донести, їхнім медіа, їхньому суспільству. Корона не впаде – у мене її немає», – додав президент.

Зеленський додав, що він та його команда працюють над тим, щоби до «формули миру» долучилися Латинська Америка, країни Південної Африки, Індія та Китай.

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Президент зазначив, що не думає про майбутнє Росії Фото: Офіс президента

Україна і НАТО

Президент Зеленський зауважив, що війна в Україні стала поштовхом до перезавантаження Північно-атлантичного альянсу. «Усі перевірили і зрозуміли, що системи недосконалі, потрібні потужніші речі. Я не про снаряди говорю, багато грошей виділяється на кіберпростір, дрони тощо. Я вважаю, що йдеться про реформування стану оборонних систем, тому що всі побачили, чого чекати від Російської Федерації», – зазначив президент.

Відповідаючи на питання, що буде у разі, якщо Сполучені Штати у якийсь момент перестануть підтримувати Україну, президент зазначив: «Якщо вони не будуть підтримувати Україну, вони втратять НАТО. Вони втратять впливовість США, втратять лідерські позиції у світі і підтримку країни, у якій 40 млн людей, у якій мільйони дітей. Невже американські діти кращі за наших?».

Президент також заявив, що хоче мати певні гарантії безпеки від НАТО для України.

«Ми не знаємо, коли Україна буде там, тому що це залежить сьогодні не від України. Україна продемонструвала свою потужність, причому як на полі бою, так і у соціумі, який максимально підтримує цей геополітичний курс. Що стосується викликів на шляху до НАТО – ми хочемо мати гарантії безпеки. Ми говоримо про це з Європейським Союзом, з Великою Британією і з США. Поки що ми це питання лише обговорюємо. Коли це станеться – я не можу зараз сказати», – зазначив Зеленський.

Пресконференція президента України тривала 2,5 години Фото: Офіс президента

Про Молдову

Не обійшлося і без питання про плани РФ щодо подальшої дестабілізації у світі.

«Путіну потрібно показувати успіхи та перемоги. Але перемоги на полі бою в Україні не буде. Тому він може піти шукати успіхів там, де є слабкі місця. Там, де вже були конфлікти та є російський вплив», – відповів Зеленський, маючи на увазі Молдову.

«(Після засідання у Брюсселі) їм знадобилося два тижні на інформаційну атаку. Зараз вони вкидають, що на контактній лінії Придністров'я та України бачать якісь постріли. Вони через медіа вкидають інформацію про те, що Україна збирається зайти на територію Придністров'я. Для чого вони це роблять, вони розуміють, що ми чітко поважаємо територіальну цілісність Молдови... Вони провокують постійно... На початку війни були постріли з території Придністров'я у наш бік, вони хотіли, щоби ми зайшли. І я закликав Молдову подумати про те, як вирішити цю ситуацію», – сказав президент.

Про мирний план Китаю

Відповідаючи про питання щодо мирного плану , який запропонував Китай, Зеленський зазначив: «Мені здається, що це був не «мирний план», не резолюція, не декларація. Мені здається, що Китай показав свої думки. Я вже казав, що Китай почав говорити про Україну і я вважаю, що це дуже непогано. Питання у тому, що за словами?».

Крім того, президент, відповідаючи на питання іншого журналіста, зауважив, що планує зустрітися із китайським лідером Сі Цзіньпіном.

«Це буде на користь нашим країнам та світовій безпеці. У нас з Китаєм великий товарообіг, питання не тільки у війні, питання у тому, що ми зацікавлені у збереженні економічних відносин. Китай поважає територіальну цілісність, а отже, має зробити усе, щоби РФ пішла з нашої території. Тому що у цьому і є повага до суверенітету та територіальної цілісності», – зазначив Зеленський.

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Напівжартівливу репетицію таких перемовин президент почав із китайською журналісткою, питаючи її, чи погоджуються вона із тим, що вбивати цивільне населення – то недобре тощо. Проте журналістка, схоже, жарту не зрозуміла, адже заклякла і ледь помітно, несміливо кивала на питання Зеленського.

Журналістка з Китайської Народної Республіки кадр з трансляції

Про Резнікова, Буданова та підтримку Ізраїлю

На кілька питань президент відповів, але доволі розпливчасто, зауваживши, що не може дати більш розгорнутий коментар. Так, він заявив, що не збирався робити міністром оборони главу ГУР Кирила Буданова замість чинного міністра Олексія Резнікова.

«Ті чи інші рішення, які я ухвалюю на Ставці, що стосуються особистостей чи безпеки та оборони нашої держави, я не обговорюю публічно. Одне з таких рішень – це ситуація у деяких регіонах та деяких інститутах, де у мене були думки не суто щодо цього міністерства, а до інфраструктури, яка має забезпечити нам безпеку, посилити це військовими чи розвідниками, чи службовцями. Це стосується ситуації у деяких прикордонних регіонах і все. І у цьому режимі я обговорював це питання. Якби я хотів призначити міністром оборони нашого головного розвідника, то ми б робили це виключно у відповідності до законодавства», – зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що війна в Україні стала поштовхом до перезавантаження НАТО Фото: Офіс президента

Також на питання, чи допомогли Україні удари Ізраїлю по Іранській інфраструктурі, Зеленський відповів: «Я знаю всі відповіді, але я вам не можу їх дати. Я не можу підставити покращення відносин України та Ізраїлю, які почалися»

Про особисте і про біженців

Найбільше розчарували Зеленського «ті, хто поїхали з України 24 числа, при тому, що мали охороняти державу, битися з ворогом, управляти державою».

Про найбільші свої помилки: «Я не знаю, мені здається, їх було достатньо. Я кожен день роблю вибір, зранку до ночі. Я жива людина, як би хто там не хотів (легкий смішок). Я щоденно помиляюсь, я впевнений... Головне щоби у мене як у президента не було фатальних помилок через які я можу втратити державу. Слава Богу, такої помилки не було».

Про найстрашніший день у своєму житті: «Напевно, це Буча – те, що я побачив, коли ми її деокупували. Було дуже страшно. Ми побачили, що диявол не десь там, він на землі…».

Про родину: «Я їх люблю безумовно. Мої діти – головні люди для мене. Нечасто бачу їх, а батьків зовсім не бачу. Дружиною пишаюсь дуже сильно. Вважаю, що вона робить все заради дітей. Хотілося, щоби і трішки заради мене... Авжеж – я жартую. Вони всі є у серці. Головне їх не підвести. Головне, щоби мої діти пишалися мною, і я радий, що вони в Україні, навчаються в Україні. Бо держава – тут. Мені так нескінченно пощастило і з сім’єю, і з державою».

Також президент звернувся до українців, які, рятуючись від війни виїхали за кордон: «Пам'ятайте, ви українці. Коли ви зможете, я би дуже хотів, щоби ви повернулися. Я зараз не кличу вас. Це ваша особиста безпека і ваш вибір. Головне, щоби ви знали – для нас ви такі самі українці, після перемоги – повертайтеся, треба відновлювати нашу прекрасну державу. Хоч ви і виїхали тимчасово, українці ви назавжди».

Наталія Сокирчук, «Главком»