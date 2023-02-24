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Зеленський розповів, що думає про мирний план Китаю

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Зеленський розповів, що думає про мирний план Китаю
скріншот з відео

«Китай почав говорити про Україну – це дуже непогано»

Президент України Володимир Зеленський загалом позитивно оцінив мирний план щодо завершення війни в Україні, який опублікувало МЗС Китаю. Проте Зеленський зауважив, що хотів би побачити за словами конкретні кроки. Про це глава держави сказав під час пресконференції 24 лютого з нагоди роковин початку війни в Україні.

За словами президента, це добре, що Китай думає про закінчення війни. Є пункти, з яким згоден увесь світ, а є такі, що не згодні. Але із цим можна спільно працювати.

«Я вважаю, те, що Китай почав говорити про Україну – це дуже непогано. Питання у тому, що буде за словами, які кроки, який результат для нас. Я вважаю, що там є повага до територіальної цілісності і безпекових речей. Ми повинні це використовувати і у цьому пункті попрацювати з Китаєм. Наше завдання – зібрати всіх, щоби ізолювати одних», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Китай опублікував так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Документ із назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» опублікувало міністерство закордонних справ країни.

У запропонованому плані є 12 пунктів:

  • повага до суверенітету всіх країн;
  • відмова від «менталітету холодної війни»
  • припинення бойових дій;
  • відновлення мирних переговорів;
  • вирішення гуманітарної кризи;
  • захист цивільного населення та військовополонених;
  • підтримання безпеки атомних електростанцій;
  • зниження стратегічних ризиків;
  • сприяння експорту зерна;
  • припинення односторонніх санкцій
  • підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;
  • сприяння післявоєнній відбудові

Сполучені Штати Америки відреагували на так званий мирний план Китаю по Україні. В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це «війна вибору» російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає СNN.

Читайте також: Мирний план Китаю. Сказати, щоб нічого не сказати
Теги: росія війна тероризм Володимир Зеленський

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