Стан українського політв'язня в РФ погіршився: лікування не допомагає

Володимира Дудку Росія засудила до 14 років позбавлення волі

Тіло Дудки вкрите висипом, фурункулами та гнійниками

Стан здоров’я незаконно засудженого Росією громадянина України Володимира Дудки суттєво погіршився. Лікування антибіотиками не має позитивної динаміки. Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова в Telegram-каналі.

За словами Денісової, Дудку Росія засудила до 14 років позбавлення волі. Протягом останнього місяця він перебуває у медичній частині «ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольскому краю».

«Його тіло вкрите висипом, фурункулами та гнійниками. Крім того, у Володимира хвороба шлунку та постійні головні болі на фоні високого артеріального тиску», – додає Денісова.

Омбудсмен відзначає, що лікування антибіотиками не має позитивної динаміки, а рідні можуть передавати Володимиру ліки лише раз в декілька місяців.

«Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової невідкладно вжити заходів з метою дотримання прав громадянина України – надати належну медичну допомогу», – заявила омбудсмен.

Також Денісова закликала міжнародно спільноту посилити важелі впливу на Російську Федерацію, аби усі незаконно утримувані українські політичні в’язні – якнайскоріше повернулися додому.

Раніше повідомлялося, що стан здоров'я українців, яких незаконно утримують у місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму, суттєво погіршився.