Стефанчук анонсував закон про дистанційне голосування

Законопроєкт про дистанційне голосування може з’явитись у Раді після Нового року

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук запропонував запровадити дистанційне голосування для народних депутатів. Відповідний законопроект має з'явитися в парламенті вже наступного року. Про це Стефанчук заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

«Я нещодавно повернувся з Польщі і мені образливо було, що та ідея, з якою я звернувся до народних депутатів ще два роки тому, була не сприйнята, а сьогодні всі парламенти Європи мають міксовану систему голосування», – розповів Стефанчук.

Очільник парламенту пояснив, що запровадження такого способу голосування дозволило б у разі небезпеки, чи коронавірусної хвороби, чи агресії з боку Росії не втратити Раду.

«Ми продовжуємо зараз роботу над цим законопроєкт, і думаю він буде внесений після Нового року. Аби ми мали запобіжник і не втратили керовність в державі», – додав Стефанчук.

Читайте також: