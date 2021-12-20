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    Стефанчук анонсував закон про дистанційне голосування

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    Стефанчук розповів, що в 2022 році депутати зможуть голосувати дистанційно - Стефанчук анонсував закон про дистанційне голосування
    Стефанчук розповів, що в 2022 році депутати зможуть голосувати дистанційно
    фото з відкритих джерел

    Законопроєкт про дистанційне голосування може з’явитись у Раді після Нового року

    Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук запропонував запровадити дистанційне голосування для народних депутатів. Відповідний законопроект має з'явитися в парламенті вже наступного року. Про це Стефанчук заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

    «Я нещодавно повернувся з Польщі і мені образливо було, що та ідея, з якою я звернувся до народних депутатів ще два роки тому, була не сприйнята, а сьогодні всі парламенти Європи мають міксовану систему голосування», – розповів Стефанчук.

    Очільник парламенту пояснив, що запровадження такого способу голосування дозволило б у разі небезпеки, чи коронавірусної хвороби, чи агресії з боку Росії не втратити Раду.

    «Ми продовжуємо зараз роботу над цим законопроєкт, і думаю він буде внесений після Нового року. Аби ми мали запобіжник і не втратили керовність в державі», – додав Стефанчук.

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    Теги: закон Інтер Руслан Стефанчук
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    Стефанчук анонсував закон про дистанційне голосування