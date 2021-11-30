Підприємці вийшли на протест під Раду: вулиці перекрито (фото, відео)

Підприємці вимагають скасувати обов’язкове введення касових апаратів для малого бізнесу

У вівторок, 30 листопада, біля Верховної Ради України підприємці проводять акцію протесту «Президент! Зупини гру!» з вимогою підтримати й ухвалити низку законопроєктів, а також скасувати обов’язкове введення касових апаратів для малого бізнесу. Про це повідомляє «Суспільне».

Учасники акції протесту не пов’язані з рухом SaveФОП.

Участь в акції беруть кілька сотень людей. Вони тримають у руках плакати зі зверненнями до президента та нардепів.

Організаторами заходу є «Коаліція ради міст «Захисти ФОП» та Альянс РОМБ (Регіональні об’єднання малого бізнесу).

Зокрема, учасники акції закликають президента Володимира Зеленського підтримати, а Верховну Раду – зареєструвати законопроєкти №5371 та №5388, які, за словами демонстрантів, мають осучаснити та спростити трудове законодавство, а також проєкт закону №5473, спрямований на врегулювання питання ринкового нагляду.

Як зазначив Борис Емельдеш, президент ГО «Всеукраїнська професійна асоціація підприємців», акція спрямована, зокрема, проти тотальної фіскалізації бізнесу та запровадження вимоги про обов’язкове використання касових апаратів.

Підприємці перекрили вулицю Шовковичну в урядовому кварталі.

Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні та в цілому підтримала ініційований президентом Зеленським законопроєкт №4439-д щодо відтермінування обов’язкового застосування касових апаратів фізичними особами-підприємцями. Проєктом закону пропонується відтермінування до 1 січня 2022 року обов'язкового застосування касових апаратів.

На початку листопада у парламенті вже зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на один рік застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування для малого та середнього бізнесу.

Протягом усього розгляду питання у парламенті до стін Верховної Ради виходять активісти з акціями Save ФОП, вимагаючи ухвалити законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів. Аналогічні акції відбувалися в інших містах країни.