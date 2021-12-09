Нардепи хочуть скасувати деяким групам ФОПів спрощені правила виплати податків
«Слуги народу» запропонували доповнити перелік видів господарської діяльності, заборонених для роботи за спрощеною системою оподаткування
Народні депутати України мають намір змінити правила для всіх груп фізичних осіб-підприємців. Деяким ФОП пропонують спростити режим роботи, але визначено й такі, яким навпаки запровадять нові, складніші правила. Про це інформує sys2biz.com.ua.
На розгляд Верховної Ради винесено проєкт закону №6348. Авторами документа виступили народні депутати від партії «Слуга народу», які запропонували доповнити перелік видів господарської діяльності, заборонених для роботи за спрощеною системою оподаткування.
Згідно з новим законопроєктом, із числа ФОПів, які сплачують єдиний податок, планується виключити оптових торговців, ріелторів, інтернет-провайдерів, лікарів, аптеки, медичні клініки та будівельників.
Зокрема, якщо буде прийнято в Україні законопроєкт №6348, то працювати в рамках першої та другої групи не зможуть ФОП, які здійснюють оптову торгівлю та посередництво, оцінку нерухомості, ріелторські послуги, приватну медпрактику, будівельні та ремонтні роботи, надають послуги з надання доступу в інтернет, торгують складними побутовими приладами (в т.ч. медичного призначення), підакцизними товарами та лікарськими препаратами, а також хутряними виробами чи секонд-хендом, виготовляють чи продають ювелірні вироби, розповсюджують лотереї.
Автори проєкту закону пропонують збільшити поріг доходу для третьої групи ФОП до 3 тис. мінімальних зарплат. Крім того, нардепи ініціювали скасування тотального запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для першої, другої та четвертої груп ФОП.
Нагадаємо, міністр фінансів розповів, чим закінчиться податкова амністія: перевірять доходи з 1995-го.
Як стало відомо, українці будуть сплачувати податок за городи: по кому вдарить скандальний закон.