Суд у Росії залишив п'ятьох кримських татар під вартою

Ремзі Бекіров зазначив, що їх арешт незаконний з точки зору як російського, так і міжнародного законодавства

Військовий суд у Ростові–на–Дону продовжив до 16 вересня утримання під вартою п'ятьох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут–Тахрір». Про це повідомляє «Кримська солідарність».

«Південний окружний військовий суд продовжив тримання під вартою Ремзі Бекірову, Різі Ізетову, Фарходу Базарову, Раїму Айвазову і Шабану Умерову до 16 вересня цього року», – йдеться в повідомленні.

Адвокати просили суд про зміну запобіжного заходу на такий, що не пов'язаний з позбавленням волі, оскільки всі підстави для тримання підзахисних під вартою відпали.

«Прокурор не оприлюднив жодної причини, за якою є необхідність продовження арешту. Всі підстави, озвучені раніше, відпали. Всі матеріали справи зібрані, багато свідків допитані. Я не почув аргументів, якими прокурор обґрунтовує своє клопотання», – сказав Едем Семедляєв.

Сергій Легостов також висловив думку, що всі ризики, які оголошуються обвинуваченням у ході попереднього слідства, відпали. За його словами, підстав для втечі у його підзахисного Фархода Базарова немає – як і для тиску на прихованих свідків, оскільки багатьох із них уже допитали. Що ж до речових доказів, зазначив Легостов, то вони зберігаються в суді, тому можливості знищити їх теж уже немає.

Підтримав клопотання про скасування арешту й адвокат Назім Шейхмамбетов. Він зазначив, що прокурор керується одними й тими ж підставами, як при обранні запобіжного заходу, так і при його продовженні.

«Якщо державний обвинувач говорить про ті самі підстави, то тяжкість інкримінованого обвинувачення, згідно і з міжнародним правом, і правом РФ, може бути використана при обранні запобіжного заходу, але з кожним разом вона зменшує свій вплив як аргумент. Немає сенсу сьогодні говорити про тяжкість обвинувачення як про аргумент на користь продовження утримання під вартою», – вважає адвокат.

Він додав, що наявність українського паспорта не може бути аргументом на користь тримання людини під вартою, оскільки практично у всіх жителів Криму є український паспорт.

Ремзі Бекіров зазначив, що їх арешт незаконний з точки зору як російського, так і міжнародного законодавства. Він каже, що визнання партії Хізб-ут Тахрір терористичною прийнято з порушеннями російських законів і не може вважатися легітимним, тому що не було відповідача, а рішення досі не опубліковано.

Він згадує, що з точки зору міжнародного законодавства вони є громадянами України, і в їх відношенні повинна застосовуватися четверта Женевська конвенція.

Тим часом, як писав раніше «Главком», окупанти в Криму побудують каток на місці мусульманського кладовища.