Окупанти в Криму побудують каток на місці мусульманського кладовища

Окупанти в Євпаторії на місці мусульманського кладовища вирішили побудувати каток

Суперечки навколо кладовища тривали кілька місяців, а кримські татари назвали плани окупантів «будівництвом на кістках»

На місці мусульманського кладовища в окупованій Росією Євпаторії (Крим) побудують каток, незважаючи на обурення кримських татар.

Про це пише «Підйом», публікуючи також історичну довідку, згідно з якою забудову може бути визнано незаконною.

Кладовище розташоване в Євпаторії.

Відзначається, що суперечки навколо кладовища тривали кілька місяців, а кримські татари назвали плани окупантів «будівництвом на кістках».

Водночас так званий «віцепрем'єр-міністр» Криму Євген Кабанов заявив, що на тому місці «немає жодного кладовища». Саме його фірма є забудовником.

Зі свого боку«глава« Євпаторії Роман Тихончук уточнив, що знайшов нібито компромісний варіант: частину території, яка пустує, віддадуть під сквер, а решту – під спортивний об'єкт.

У вівторок, 13 квітня, план щодо скверу обговорять в духовному управлінні мусульман.

Видання також наголошує, що історична довідка, видана Євпаторійським краєзнавчим музеєм, свідчить про те, що подальша забудова кладовища може бути визнано незаконною.