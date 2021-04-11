Окупанти в Криму побудують каток на місці мусульманського кладовища
Суперечки навколо кладовища тривали кілька місяців, а кримські татари назвали плани окупантів «будівництвом на кістках»
На місці мусульманського кладовища в окупованій Росією Євпаторії (Крим) побудують каток, незважаючи на обурення кримських татар.
Про це пише «Підйом», публікуючи також історичну довідку, згідно з якою забудову може бути визнано незаконною.
Кладовище розташоване в Євпаторії.
Відзначається, що суперечки навколо кладовища тривали кілька місяців, а кримські татари назвали плани окупантів «будівництвом на кістках».
Водночас так званий «віцепрем'єр-міністр» Криму Євген Кабанов заявив, що на тому місці «немає жодного кладовища». Саме його фірма є забудовником.
Зі свого боку«глава« Євпаторії Роман Тихончук уточнив, що знайшов нібито компромісний варіант: частину території, яка пустує, віддадуть під сквер, а решту – під спортивний об'єкт.
У вівторок, 13 квітня, план щодо скверу обговорять в духовному управлінні мусульман.
Видання також наголошує, що історична довідка, видана Євпаторійським краєзнавчим музеєм, свідчить про те, що подальша забудова кладовища може бути визнано незаконною.