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    Події в Україні

    Окупанти в Криму побудують каток на місці мусульманського кладовища

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    Окупанти в Євпаторії на місці мусульманського кладовища вирішили побудувати каток - Окупанти в Криму побудують каток на місці мусульманського кладовища
    Окупанти в Євпаторії на місці мусульманського кладовища вирішили побудувати каток

    Суперечки навколо кладовища тривали кілька місяців, а кримські татари назвали плани окупантів «будівництвом на кістках»

    На місці мусульманського кладовища в окупованій Росією Євпаторії (Крим) побудують каток, незважаючи на обурення кримських татар.

    Про це пише «Підйом», публікуючи також історичну довідку, згідно з якою забудову може бути визнано незаконною.

    Кладовище розташоване в Євпаторії.

    Відзначається, що суперечки навколо кладовища тривали кілька місяців, а кримські татари назвали плани окупантів «будівництвом на кістках».

    Водночас так званий «віцепрем'єр-міністр» Криму Євген Кабанов заявив, що на тому місці «немає жодного кладовища». Саме його фірма є забудовником.

    Зі свого боку«глава« Євпаторії Роман Тихончук уточнив, що знайшов нібито компромісний варіант: частину території, яка пустує, віддадуть під сквер, а решту – під спортивний об'єкт.

    У вівторок, 13 квітня, план щодо скверу обговорять в духовному управлінні мусульман.

    Видання також наголошує, що історична довідка, видана Євпаторійським краєзнавчим музеєм, свідчить про те, що подальша забудова кладовища може бути визнано незаконною.

    Теги: Крим кримські татари окупанти
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