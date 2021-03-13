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    Уповноважена з прав людини назвала кількість українських політв'язнів у Росії

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    У російських тюрмах незаконно утримуються 114 українськиїх політв'язнів - Уповноважена з прав людини назвала кількість українських політв'язнів у Росії
    У російських тюрмах незаконно утримуються 114 українськиїх політв'язнів
    Фото з відкритих джерел

    Переважна більшість вʼязнів, що утримуються на території Криму – кримські татари

    В Офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомили про кількість українців, які незаконно утримуються Росією та на непідконтрольних Україні територіях. Зокрема на сьогодні в незаконному ув'язненні на тимчасово окупованій частині Донбасу знаходяться 268 українців, а ще 114 – на території Російської Федерації.

    Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

    За її словами, на тимчасово окупованих територіях тривають переслідування громадян України з проукраїнськими поглядами.

    «На сьогодні в незаконному ув'язненні на тимчасово окупованій частині Донбасу знаходяться 268 наших співгромадян, а 114 громадян України поки що незаконно утримуються в місцях несвободи на території Російської Федерації і в тимчасово окупованому Криму», – написала вона.

    При цьому омбудсмен додала, що більшість з полонених, які утримуються в Росії, а саме 78 – за національністю кримські татари.

    Нагадаємо, 16 січня стало відомо, що бойовики «ДНР» і «ЛНР» вирішили передати Україні частину полонених, серед яких жінки, літні люди і особи, які страждають важкими захворюваннями – які не воювали у складі українських військ.

    Людмила Денисова розповідала про дев'ятьох утримуваних, яких представники терористичних «ЛНР» і «ДНР» готують до передачі у Київ.

    Згодом, Російська Федерація вирішила передати полонених народному депутату від ОПЗЖ, куму російського президента Путіна Віктору Медведчуку. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що таке рішення грубо і відверто порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань.

    Врешті процес передачі полонених Медведчуку зупинився, оскільки літак з ними не вилетів з ОРДЛО через технічні несправності.

    Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Росія, анонсуючи обмін полоненими, готувала провокацію.

    Теги: кримські татари Росія Київ ДНР ЛНР ОРДЛО обмін полоненими Людмила Денисова
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