Уповноважена з прав людини назвала кількість українських політв'язнів у Росії

Переважна більшість вʼязнів, що утримуються на території Криму – кримські татари

В Офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомили про кількість українців, які незаконно утримуються Росією та на непідконтрольних Україні територіях. Зокрема на сьогодні в незаконному ув'язненні на тимчасово окупованій частині Донбасу знаходяться 268 українців, а ще 114 – на території Російської Федерації.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

За її словами, на тимчасово окупованих територіях тривають переслідування громадян України з проукраїнськими поглядами.

«На сьогодні в незаконному ув'язненні на тимчасово окупованій частині Донбасу знаходяться 268 наших співгромадян, а 114 громадян України поки що незаконно утримуються в місцях несвободи на території Російської Федерації і в тимчасово окупованому Криму», – написала вона.

При цьому омбудсмен додала, що більшість з полонених, які утримуються в Росії, а саме 78 – за національністю кримські татари.

Нагадаємо, 16 січня стало відомо, що бойовики «ДНР» і «ЛНР» вирішили передати Україні частину полонених, серед яких жінки, літні люди і особи, які страждають важкими захворюваннями – які не воювали у складі українських військ.

Людмила Денисова розповідала про дев'ятьох утримуваних, яких представники терористичних «ЛНР» і «ДНР» готують до передачі у Київ.

Згодом, Російська Федерація вирішила передати полонених народному депутату від ОПЗЖ, куму російського президента Путіна Віктору Медведчуку. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що таке рішення грубо і відверто порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань.

Врешті процес передачі полонених Медведчуку зупинився, оскільки літак з ними не вилетів з ОРДЛО через технічні несправності.

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Росія, анонсуючи обмін полоненими, готувала провокацію.