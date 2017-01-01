Суд відсторонив від посади мера Скадовська

Олександр Яковлєв збирається подавати апеляцію на рішення суду

Суд позбавив міського голову Скадовська Херсонської області Олександра Яковлєва права обіймати посаду мера. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. «28 грудня було оголошено постанову суду щодо адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, якою мене визнано винним у вчиненні правопорушення за ч. 3 ст.



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Відсторонений міський голова Скадовська Олександр Яковлєв

Олександр Яковлєв збирається подавати апеляцію на рішення суду

Суд позбавив міського голову Скадовська Херсонської області Олександра Яковлєва права обіймати посаду мера.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«28 грудня було оголошено постанову суду щодо адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, якою мене визнано винним у вчиненні правопорушення за ч. 3 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, – ред) та накладено стягнення у вигляді штрафу з позбавленням права обіймати посаду скадовського міського голови», – написав Яковлєв.

За його словами, суд не врахував його доводів про відсутність повторного правопорушення протягом року, як про це йдеться у третій частині статті КУпАП.

«Звичайно, я буду подавати апеляцію», – заявив Яковлєв.

Об'єднання «Самопоміч», представником якого є Яковлєв, написала на своєму сайті, що рішення ухвалював Скадовський районний суд Херсонської області.

За інформацією партії, мова йде про чотири протоколи про адмінпорушення, складені стосовно закупівлі «на суму 740 грн фарби і шурупів, 83 грн – на штемпельну подушку, 218 грн – на оснащення для друку і ще 126 гривень – на штемпельну подушку в компанії, пов'язаній з дружиною мера Скадовська».

Нагадаємо, прокуратура Харківської області оголосила про підозру заступнику Запорізького міського голови Анатолію Пустоварову в справі про фіктивні тендери.