Суд відсторонив від посади мера Скадовська
- Сьогодні, 07:29
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Олександр Яковлєв збирається подавати апеляцію на рішення суду
Суд позбавив міського голову Скадовська Херсонської області Олександра Яковлєва права обіймати посаду мера.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«28 грудня було оголошено постанову суду щодо адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, якою мене визнано винним у вчиненні правопорушення за ч. 3 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, – ред) та накладено стягнення у вигляді штрафу з позбавленням права обіймати посаду скадовського міського голови», – написав Яковлєв.
За його словами, суд не врахував його доводів про відсутність повторного правопорушення протягом року, як про це йдеться у третій частині статті КУпАП.
«Звичайно, я буду подавати апеляцію», – заявив Яковлєв.
Об'єднання «Самопоміч», представником якого є Яковлєв, написала на своєму сайті, що рішення ухвалював Скадовський районний суд Херсонської області.
За інформацією партії, мова йде про чотири протоколи про адмінпорушення, складені стосовно закупівлі «на суму 740 грн фарби і шурупів, 83 грн – на штемпельну подушку, 218 грн – на оснащення для друку і ще 126 гривень – на штемпельну подушку в компанії, пов'язаній з дружиною мера Скадовська».
Нагадаємо, прокуратура Харківської області оголосила про підозру заступнику Запорізького міського голови Анатолію Пустоварову в справі про фіктивні тендери.