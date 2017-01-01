Заступнику мера Запоріжжя Пустоварову оголосили про підозру

Адвокат каже, що Пустоваров лежить у лікарні в Харкові

Прокуратура Харківської області оголосила про підозру заступнику Запорізького міського голови Анатолію Пустоварову в справі про фіктивні тендери. Про це повідомляє прес-служба прокуратури. Його підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з групою осіб, в особливо великих розмірах. 30-річний



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Анатолій Пустоваров

Адвокат каже, що Пустоваров лежить у лікарні в Харкові

Прокуратура Харківської області оголосила про підозру заступнику Запорізького міського голови Анатолію Пустоварову в справі про фіктивні тендери.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Його підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з групою осіб, в особливо великих розмірах.

30-річний заступник міського голови - четвертий підозрюваний у цій справі.

Наразі прокуратура області звернулася до Червонозаводського райсуду Харкова з вимогою про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі завданих збитків.

Крім того, прокуратура направила до суду клопотання про відсторонення від займаної посади.

Раніше стало відомо, що Пустоварова розшукували правоохоронці. Як повідомив його адвокат Ігор Чумаченко «Українським новинам», Пустоваров прибув до Харкова після того, як дізнався про розшук, але травмував спину і звернувся за медичною допомогою в Харківську обласну клінічну лікарню, де лікарі прийняли рішення про госпіталізацію.

Стан здоров'я заступника мера задовільний. Адвокат зазначив, що Пустоваров має намір співпрацювати зі слідством.

21 грудня співробітники Харківської обласної прокуратури та Служби безпеки України провели в Запоріжжі 30 обшуків у справі заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка. Тоді Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що «справа стосується депутата облради (Марченка – ред.) та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 мільйона гривень) та шкільні спортмайданчики (84 мільйони гривень) з наперед визначеним переможцем».

За його інформацією, Марченко, який є «підозрюваним організатором схеми», разом з братом «лобіювали свої фірми» через зв’язки із заступником мера Запоріжжя Анатолієм Пустоваровим. Владислава Марченка затримали 1 грудня та відправили до Харкова для вручення підозри і визначення запобіжного заходу.