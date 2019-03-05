Суд визнав незаконною ціну на газ – «Батьківщина»



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Сергій Власенко вважає, що базовий принцип встановлення ціни на газ, яким користується уряд, є необґрунтованим

Якщо первинні тарифи не мали економічного підґрунтя, то очевидно, що і подальше зростання було необґрунтованим, - нардеп

Рішення суду у справі про ціну на газ фіксує, що базовий принцип встановлення ціни на газ, яким користується уряд, є незаконним і необґрунтованим. Тому те, що оскаржена постанова втратила чинність, не має значення. Про це заявив на прес-конференції у Києві народний депутат «Батьківщини», юрист Сергій Власенко, йдеться на партійному сайті.

«Якщо первинні тарифи не мали економічного підґрунтя, то очевидно, що і подальше зростання було необґрунтованим і незаконним», – наголосив парламентарій.

Як відомо, Окружний адміністративний суд м. Києва 4 березня задовольнив позов Юлії Тимошенко проти уряду щодо незаконного підвищення ціни на газ.

Представник Тимошенко у суді Олексій Кучеренко зазначив, що вона вміє відстоювати інтереси людей.

«Ми казали три роки, що ця ціна необґрунтована, і ми довели в суді, що вона незаконна. Команда Тимошенко прорахувала, що економічно обґрунтованою ціною за газ є 3,55 грн за 1 кубометр газу, а не 8,55 грн, як встановлено сьогодні», – наголосив Кучеренко.