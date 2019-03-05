Тимошенко вважає суд про тарифи «перемогою людей»



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Юлія Тимошенко стверджує, що суд перебував під шаленим тиском

Якщо перше підвищення ціни на газ визнане судом незаконним, то це означає, що решта підвищень також незаконні, - Тимошенко

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання незаконним підвищення цін на газ для населення урядом у 2016 році, – це велика перемога. Про це вона сказала під час зустрічі з головними редакторами місцевих ЗМІ на Хмельниччині, йдеться на партійному сайті.

«Це суд знаковий. Він тривав понад два роки. Вони довго не могли винести ухвалу, адже суд перебував під шаленим тиском. Але зрештою наважився і ухвалив два рішення: ціна встановлена незаконно постановою уряду (№ 315 від 2016 року) та є необґрунтованою», – зазначила політик.

Як пояснила лідер «Батьківщини», постанова, яку суд скасував і визнав незаконною, наразі вже не діє, бо після неї були ухвалені нові постанови про нові ціни на газ. «Виходить, якщо перше підвищення ціни на газ визнане судом незаконним, то це означає, що решта підвищень також незаконні», – наголосила кандидат у президенти України.

Нагадаємо, суд задовольнив позов Тимошенко стосовно підвищення ціни на газ і визнав незаконною постанову Кабміну від 2015 року про встановлення єдиної ціни на газ на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.

Як повідомлялося, 4 березня у Гройсмана відреагували на скасування «газової постанови». У Кабміні зазначили, що оскаржена постанова від 27 квітня 2016 р. втратила чинність, оскільки була прийнята інша постанова у жовтні 2018 року. Попри це уряд подаватиме апеляцію і оскаржить це рішення в установленому порядку.