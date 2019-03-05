Тимошенко вважає війну найбільшою перешкодою



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Юлія Тимошенко у Кам’янці-Подільському Фото: ba.org.ua

Юлія Тимошенко переконана, що Україні потрібна сильна контрактна армія, приєднання до системи колективної безпеки НАТО та новий переговорний процес у форматі «Будапешт плюс»

Люди прагнуть миру та відновлення єдності України. І нова влада має зробити усе для цього. Про це Юлія Тимошенко заявила під час мітингу в Кам’янці-Подільському, йдеться на сайті «Батьківщини».

За словами Тимошенко, війна є найбільшою перешкодою для руху країни вперед.

«Вороги хочуть бачити нас розгубленими і роз’єднаними. Але ми здатні цьому протистояти», – сказала лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко наголосила, Україні потрібна сильна контрактна армія, приєднання до системи колективної безпеки НАТО та новий переговорний процес у форматі «Будапешт плюс», до якого мають бути залучені країни-гаранти – США, Великобританія, а також Франція, Китай, Німеччина та ЄС.

«Не менш важливими для перемоги є наведення ладу в державі та припинення корупції та мародерства в тилу», – додала вона.

Зупинити «бізнес на крові» та притягнути до відповідальності усіх винних в розкраданні народних грошей, зібраних для армії, – з цього має розпочати нова влада, впевнена Юлія Тимошенко.

Як повідомлялося, невідомі нападники демонтували палатку «Батьківщини» у Чернівецькій області. Інцидент стався 3-го березня приблизно о пів на 10 годину ранку у селищі міського типу Красноїльськ.Четверо невідомих осіб почали чіплятись до агітатора і вчиняти хуліганські дії: пошкодивши палатку, причепили її до автівки та втекли з місця злочину в невідомому напрямку.

Раніше повідомлялося, глава ЦВК розказала, скільки виборців вже подали заяви про зміну місця голосування.

На цих виборах президента Центрвиборчком зареєстрував рекордну кількість кандидатів. 44 особи знайшли 2,5 млн грн грошової застави і мають намір змагатися за крісло на Банковій.

До слова, українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені довжиною один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см. Однак бюлетень ще можуть вкоротити, оскільки до 8 березня кандидати ще матимуть змогу зняти свої кандидатури з виборів і забрати заставу.