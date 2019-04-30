Супрун назвала умову, за якої погодиться очолити МОЗ в новому уряді



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Супрун почула від команди Зеленського, що є підтримка реформи у медицині

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що готова очолити МОЗ у новому уряді, якщо сформований після парламентських виборів Кабінет міністрів буде підтримувати реформи в галузі охорони здоров'я. Про це вона сказала в інтервʼю DW.

«Залежно від того, хто буде в уряді. Бо якщо в уряді будуть люди, які блокуватимуть зміни, які ми впроваджуємо, то як можна працювати з людьми, які мають протилежні ідеї?» - сказала вона.

Супрун заявила, що готова до співпраці з командою новообраного президента Володимира Зеленського.

«Після виборів від команди Зеленського ми почули, що є підтримка реформ, що вони би хотіли подивитися, як вони відбуваються, можливо, дати якісь поради. Ми готові презентувати зміни, але наполягаємо на тому, що вони вже розпочаті і незворотні», — розповіла Супрун.

Очільниця МОЗ вважає, що після інавгурації Зеленського нова команда буде зустрічатися з міністрами, щоб поспілкуватися з ними.

«Ми будемо стежити за тим, що відбуватиметься упродовж наступних шести місяців, і готові співпрацювати із будь-якою конструктивною політичною силою, щоб пояснювати хід реформ і забезпечити галузі необхідне фінансування», - заявила Супрун.

Як повідомлялось, Супрун також розказала, чому у медичної реформи багато противників.