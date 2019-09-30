Супрун прилетіла до Вашингтону



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Уляна Супрун перебуває у США

Супрун опублікувала фото на тлі будівлі Конгресу США та Держдепартаменту

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун прилетіла до США. Про це ексчиновниця повідомила на своїй сторінці в Twitter, опублікувавши фото на тлі будівлі Конгресу США у Вашингтоні.

«Доброго ранку!», - підписала знімок Уляна Супрун.

Також вона оприлюднила фото біля Держдепартаменту США.

Декілька днів тому вона повідомила у соцмережі, що відлітає: «Блискавка! Сьогодні я лечу до США, але вже скоро я повернуся».

Причини свого від'їзду ексглава МОЗ не розголошувала.

Блискавка! Сьогодні лечу в США, але вже незабаром I’ll be back



p.s. Чекаю на нові фейки про причини виїзду. pic.twitter.com/WKu9AkTqGd — Уляна Супрун (@usuprun) 28 сентября 2019 г.

Раніше Супрун заявила, що правоохоронцям дали вказівку знайти проти неї кримінал.