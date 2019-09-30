Супрун прилетіла до Вашингтону
Супрун опублікувала фото на тлі будівлі Конгресу США та Держдепартаменту
Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун прилетіла до США. Про це ексчиновниця повідомила на своїй сторінці в Twitter, опублікувавши фото на тлі будівлі Конгресу США у Вашингтоні.
«Доброго ранку!», - підписала знімок Уляна Супрун.
Також вона оприлюднила фото біля Держдепартаменту США.
Перша зустріч pic.twitter.com/JZNN2gG5Sw— Уляна Супрун (@usuprun) 30 сентября 2019 г.
Декілька днів тому вона повідомила у соцмережі, що відлітає: «Блискавка! Сьогодні я лечу до США, але вже скоро я повернуся».
Причини свого від'їзду ексглава МОЗ не розголошувала.
Блискавка! Сьогодні лечу в США, але вже незабаром I’ll be back— Уляна Супрун (@usuprun) 28 сентября 2019 г.
p.s. Чекаю на нові фейки про причини виїзду. pic.twitter.com/WKu9AkTqGd
Раніше Супрун заявила, що правоохоронцям дали вказівку знайти проти неї кримінал.