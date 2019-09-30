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    Політика

    Супрун прилетіла до Вашингтону

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    <span>Уляна Супрун перебуває у&nbsp;США</span> - Супрун прилетіла до Вашингтону
    Уляна Супрун перебуває у США

    Супрун опублікувала фото на тлі будівлі Конгресу США та Держдепартаменту

    Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун прилетіла до США. Про це ексчиновниця повідомила на своїй сторінці в Twitter, опублікувавши фото на тлі будівлі Конгресу США у Вашингтоні.

    «Доброго ранку!», - підписала знімок Уляна Супрун.

    Також вона оприлюднила фото біля Держдепартаменту США.

    Декілька днів тому вона повідомила у соцмережі, що відлітає: «Блискавка! Сьогодні я лечу до США, але вже скоро я повернуся».

    Причини свого від'їзду ексглава МОЗ не розголошувала.

    Раніше Супрун заявила, що правоохоронцям дали вказівку знайти проти неї кримінал.

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