Супрун заявила, що правоохоронцям дали вказівку знайти проти неї кримінал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уляна Супрун нагадала, що за три роки її керівництва Рахункова палата вже провела 15 аудитів МОЗ

Зараз правоохоронні органі чекають на зустріч Трампа з Зеленським, а після того почнуть справу проти мене - колишня керівниця МОЗ

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун каже, що проти неї та її команди готують кримінальне переслідування.

Про це вона сказала в інтерв’ю LB.ua

«Мені вже сказали друзі з правоохоронних органів, що їм дана вказівка знайти на мене і на моїх заступників щось таке, що дозволить відкрити проти нас кримінальні справи. І зараз вони чекають на зустріч Трампа з Зеленським, а після того почнуть справу проти мене», - заявила колишня чиновниця.

Супрун розповіла, як Державне бюро розслідувань переслідує держсекретаря МОЗ Артема Янчука, який був призначений в 2017 році - нібито через те, що в якогось підприємства, яке виграло тендер, пізніше знайшлися проблеми з реєстрацією.

Супрун зазначає, що це підприємство виграло тендер на Prozzoro, зробило свою роботу і пішло. Те, що відбулося з ним потім - не відповідальність МОЗ. Але Янчука вже викликали на допити, були обшуки. І була розмова - якщо він напише заяву на звільнення, далі його переслідувати не будуть.

«Вони думають, що він «людина Супрун» і бояться, що всі, хто залишився в міністерстві, це «люди Супрун». Вони не розуміють, що це професійні держслужбовці, які пройшли конкурс і роблять свою роботу на користь українського народу», - наголосила колишня керівниця МОЗ.

Супрун зазначила також, що Рахункова палата з подачі комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації проведе аудит Міністерства охорони здоров'я. Ініціатива про перевірку надійшла від Петра Багрія, чия фірма була чи не основним продавцем ліків за завищеними цінами за часів Раїси Богатирьової.

Вона нагадала, що за три роки її очільництва Рахункова палата вже провела 15 аудитів МОЗ, з них три були перевірками міжнародних закупівель. Для порівняння, за два роки, які міністром була Богатирьова, МОЗ перевіряли лише 5 разів, державні закупівлі - жодного разу. Супрун вважає це переслідуванням з боку правоохоронних органів і судової системи.

Водночас Супрун запевнила, що вона та її команда не збирається залишати Україну і буде й надалі підтримувати трансформацію системи охорони здоров’я.

Нагадаємо, Уляна Супрун восени 2013 року приїхала зі США до Києва.

12 липня 2016 року її призначили заступницею міністра, а з 27 липня 2016 року Супрун виконувала обов’язкиміністра охорони здоров'я.

29 серпня Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем’єра Олексія Гончарука. Зокрема, міністром охорони здоров’я призначили Зоряну Скалецьку (Черненко).

2 вересня Скалецька представила колективу міністерства своїх радників. Серед них, зокрема, Ольга Голубовська, Олександр Чумак, Дмитро Раімов, Михайло Загрійчук, Андрій Гук, Андрій Семиволос, Олена Сімоненко. Частина з них – наближені до фармацевтичного монополіста часів Раїси Богатирьової Петра Багрія.