Свіжа соціологія показала рекордну недовіру до антикорупційних органів та їх керівників



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Найнижчий рівень повної підтримки серед усіх керівників правоохоронних органів виявився у директора НАБУ Артема Ситника

Директора НАБУ Ситника підтримує близько 10% українців

Дії правоохоронних органів по боротьбі з корупцією схвалює лише 4% українців. Дані соціологічного дослідження показують рекордну недовіру до антикорупційних органів та їх керівників. Про це повідомляє УНІАН.

Так 96% опитаних відзначають роботу правоохоронців у боротьбі з корупцією як неефективну, а найгірший баланс довіри і недовіри до правоохоронних інституцій - у НАБУ та САП. Баланс довіри до них є від'ємним і складає у НАБУ -58,7%, САП - -59,9%. Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 3 по 9 липня 2020 року.

Зокрема найнижчий рівень повної підтримки серед усіх керівників правоохоронних органів виявився у директора НАБУ Артема Ситника. Так на питання «Як Ви оцінюєте роботу наступних державних діячів-очільників правоохоронних структур?» щодо Артема Ситника тільки 1,1% відповів «повністю позитивно», «скоріше позитивно» - 9,5%.

Нагадаємо, що Конституційний суд України визнав неправомірним призначення Ситника директором НАБУ, однак сам Ситник заявив, що лишається директором бюро попри рішення суду. Згідно з висновком Центру політико-правових реформ, після ухвали Конституційного суду всі рішення Артема Ситника після 28 серпня 2020 року можуть бути оскаржені в судовому порядку та визнані протиправними.