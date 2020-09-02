Дубінський подав заяву до ДБР: Ситнику загрожує до 10 років в'язниці?



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Депутат вважає дії Ситника конституційним переворотом

Народний депутат Олександр Дубінський 1 вересня подав заяву до Державного бюро розслідувань про відкриття кримінального провадження стосовно директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника за звинуваченням у невиконанні рішення Конституційного суду, захопленні влади і самовільному присвоєнні владних повноважень. Повідомляє Обозреватель.

Нардеп Дубінський подав заяву до ДБР на директора НАБУ Артема Ситника, який відмовляється виконувати рішення Конституційного суду про неправомірність його призначення на посаду. Депутат вважає такі дії конституційним переворотом, захопленням влади і присвоєнням повноважень. Дубінський вимагає від ДБР відкрити відповідне кримінальне провадження та притягнути Ситника до кримінальної відповідальності за статтями, за якими йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років і конфіскація майна, а саме:

ст. 109 - дії спрямовані на насильницьку зміну влади або повалення конституційного ладу або захоплення влади;

ч.2. ст. 353 - самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, пов'язаного з використанням форменого одягу чи службового посвідчення працівникам правоохоронного органу;

ч.4 ст. 382 - умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного суду України і умисне невиконання висновку КСУ;

ст. 364 - зловживання владою або службовим становищем.

Нагадаємо, що раніше телеведучий Дмитро Співак також подав заяву до Державного бюро розслідувань на Артема Ситника в зв'язку з продажем директором НАБУ земельної ділянки в Севастополі за російськими законами за 40 тис. доларів. Оскільки заяву, подану Співаком, через три дні не внесли в ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань), суд має зобов'язати ДБР це зробити.