Зареєстровані у Раді законопроекти щодо екоконтролю призведуть до зупинки підприємств, - еколог



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Президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок: Є величезний ризик зупинки української промисловості

«Законопроекти 3091 та 3091-1 ще більше спровокують корупцію»

Законопроекти про державний екологічний контроль (№3091, 3091-1) посилять корупцію в сфері екологічного контролю та можуть призвести до зупинки промисловості через зростання тиску екоінспекції на бізнес. Про це заявила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

За словами експерта, в країні давно назріла реформа системи державно-екологічного контролю, в якій процвітає корупція, проте ухвалення запропонованих депутатами законопроектів лише погіршить ситуацію в цій сфері.

«Законопроекти 3091 та 3091-1 – вони не просто не спрямовані на вирішення цих проблем, а вони ще більше їх поглиблять, ще більше спровокують корупцію», - зазначила Циганок.

На її думку, запровадження запропонованих в законопроектах норм може призвести до збільшення тиску з боку контролюючого органу на бізнес, що може мати наслідком зупинку вітчизняної промисловості.

«Є величезний ризик зупинки української промисловості. Чому? Тому що в положення цих обох законопроектів – вони не спрямовані на покращення стану довкілля та взагалі на вирішення проблем не спрямовані і вони прогнозовано призведуть до закриття окремих підприємств», - вважає Циганок.

Раніше Федерація металургів заявила, що ухвалення законопроекту про державний екоконтроль (№3091) надасть необмежені можливості екоінспекції для тиску на бізнес, та закликали його відхилити і розробити новий, збалансований проект з залученням до його підготовки експертів, громадських організацій та бізнесу.

Водночас президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Калєнков наголосив, що Держекоінспекція не повинна стати корупційним монстром, законопроекти про надання їй додаткових прав потрібно відправити на доопрацювання.





