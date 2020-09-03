Мовчання Зеленського та 10 млрд грн з бюджету України для Суркісів
Президент зайнятий перерізанням стрічок...
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Олигарху должен ты
Очередной судья Вовк под очередным молчаливым покровительством президента и его офиса в очередной раз положил большой болт на украинское правосудие, интересы украинских налогоплательщиков, справедливость и сценарий сериала «Слуга народа».
Украинский суд решил, что украинцы должны олигархам по определению.
Печерский суд постановил, что государственный Приватбанк должен выплатить братьям Суркисам 10 млрд гривен. Т е вместо того, чтобы направить 10 млрд в бюджет, как прибыль, банк должен направить их на офшоры братьев Суркисов. Да, им же нужнее. Тем более, президент сказал, что надо опять подымать украинский футбол. А это дело дорогое. Да и нам не жалко. Страна то богатая. В стране денег много. А если что, советники президенту говорят, что всегда можно еще напечатать.
При этом, красота истории в том, что суд постановил выплатить эти деньги даже без рассмотрения дела по сути. Т е вы деньги выплатите, а потом мы посмотрим, надо или нет. Т е суд постановил, что украинцы по определению должны олигархам.
При этом, украинский суд даже не заглянул в отчет Кролл, который, о чудо, есть и Суркисов и у украинского суда. Ну какая разница что там написано. Мало ли. Понаписали тут буржуи. Империалисты. Хотят ослабить последнюю опору украинского суверенитета – украинских олигархов. Только на них родных и держится. Кто же, как не они.
А что президент? Молчит вроде. Занят. Ему с утра надо совершить 100 и 1 подвиг, разогнать облака, зайти в чат дальнобойщиков, перерезать ленту в детском саду и посмотреть, как строится дорога с борта вертолета, ведь он уже разогнал облака и видимость прекрасная. Президент занят. Да и не президентское это дело. Налогоплательщиков защищать от олигархов. Реформировать судебную систему. Президент радостно распределяет деньги налогоплательщиков, особенно еще не заработанные, те, которые берет в долг. Ведь это дело приятное. А бороться с Суркисами, с украинской судебной мафией – это дело радости не принесет.
Можно, конечно, попросить Баканова позвонить по поводу этого черта. Но проблема в том, что уже просил Баканов позвонить и поздравить Суркиса с днем рождения. И теперь как-то неудобно.
Да и какая разница, в принципе. 10 млрд гривен в бюджет или Суркисам. Какая разница?
Джерело: блог Сергія Фурси