Свіжі рейтинги: які партії ростуть, а які падають?



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Група «Рейтинг»: «За Майбутнє» − єдина з політсил, яка за тиждень наростила кількість прихильників

За даними соціологічної групи «Рейтинг», майже всі політичні сили, присутні в парламенті, демонструють зниження рейтингів. Так, «Слуга народу» за останній втратила відразу 0,4% можливих голосів. Про свої симпатії цій політсилі нині заявили 15,6% опитаних. А на минулому тижні їх було 16%. Стільки ж втратила Опозиційна платформа «За життя» − із 11,9% її рейтинг упав до 11,5%. «Європейська Солідарність» мала 11,3%, а зараз – 11%. «Батьківщина» за тиждень втратила 0,2% прихильників – із 8,2 до 8%.

У той же час рейтинг прихильників політичної партії «За Майбутнє» за останній тиждень зріс. Як свідчать дані моніторингу, на минулому тижні вона мала 5,8% підтримки, а на цьому – вже 5,9%.

Рейтинг прихильників політичної партії «За Майбутнє» за останній тиждень зріс

Також у дослідженні «Рейтингу» зазначається, що українці більше довіряють місцевій владі, ніж центральній. Про довіру місцевій зазначили 35% опитаних, а про довіру центральній – усього 17%.

Дослідження проводилося групою «Рейтинг» протягом 19–22 вересня цього року. У ньому взяло участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.