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    Думки вголос

    У Росії прибиральниця випадково виграла вибори: тепер вона хоче відмовитися від посади

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

    • Розсилка
    У Росії прибиральниця випадково виграла вибори: тепер вона хоче відмовитися від посади

    Люди були готові проголосувати за кого завгодно, крім обридлого дорогого керівника

    Мовою оригіналу

    Если не Путин, то… Марина Удгодская, уборщица из-под Костромы.

    Прекрасная история в Повалихинском сельском поселении Чухломского района. Местный глава попросил уборщицу стать спойлером на выборах – просто чтобы они прошли с альтернативным кандидатом.

    Но оказалось, что люди готовы проголосовать за кого угодно, кроме опостылевшего дорогого руководителя. 61% для Марины Удгодской как с куста.

    Она теперь не знает, что делать с привалившим счастьем, даже думает отказаться.

    Марина, не надо! Я серьезно. Не имеет значения, кем вы работали, какой у вас опыт. Для начала нужно просто не воровать и разговаривать с людьми. Вы этим уже будете на голову выше любого единоросса.

    Кстати, подозреваю, попади вы на президентские выборы, то выиграли бы и там. Потому что 20 лет диктатуры дали одно общее желание: перемен. Любых.

    И «Новичком» вы, Марина, наверняка пользоваться не будете. А это уже огромный плюс.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія вибори
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