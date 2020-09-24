У Росії прибиральниця випадково виграла вибори: тепер вона хоче відмовитися від посади

Дмитро Гудков ексдепутат Держдуми РФ

Дмитро Гудков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люди були готові проголосувати за кого завгодно, крім обридлого дорогого керівника

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Если не Путин, то… Марина Удгодская, уборщица из-под Костромы.

Прекрасная история в Повалихинском сельском поселении Чухломского района. Местный глава попросил уборщицу стать спойлером на выборах – просто чтобы они прошли с альтернативным кандидатом.

Но оказалось, что люди готовы проголосовать за кого угодно, кроме опостылевшего дорогого руководителя. 61% для Марины Удгодской как с куста.

Она теперь не знает, что делать с привалившим счастьем, даже думает отказаться.

Марина, не надо! Я серьезно. Не имеет значения, кем вы работали, какой у вас опыт. Для начала нужно просто не воровать и разговаривать с людьми. Вы этим уже будете на голову выше любого единоросса.

Кстати, подозреваю, попади вы на президентские выборы, то выиграли бы и там. Потому что 20 лет диктатуры дали одно общее желание: перемен. Любых.

И «Новичком» вы, Марина, наверняка пользоваться не будете. А это уже огромный плюс.

Джерело: Эхо Москвы

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