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    Суспільство

    Протести у Білорусі: соціологи з'ясували, кого підтримують українці

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    Протести в Білорусі тривають із 9 серпня - Протести у Білорусі: соціологи з'ясували, кого підтримують українці
    Протести в Білорусі тривають із 9 серпня

    45,3% українців підтримують учасників протестів у Білорусі

    Майже половина українців підтримують учасників акцій протесту в Білорусі, а не Олександра Лукашенка. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 12 до 16 вересня 2020 року.

    У перебігу інтерв’ю респондентам ставилося запитання «Як Ви знаєте, в Білорусі йдуть масові протести проти влади Лукашенка. Кого Ви більше підтримує - тих, хто протестує, чи Лукашенка?».

    За результатами опитування, 45,3% серед усіх українців підтримують мітингувальників. Лукашенка підтримують 31,3% респондентів. Якщо на Заході і в Центрі України більше тих, хто підтримує протестувальників, то на Півдні і Сході – тих, хто підтримує Лукашенка.

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    Також КМІС навів результати опитування у розрізі основних президентських і партійних електоратів.

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    КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

    Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

    Як повідомлялося, 23 вересня Лукашенко таємно вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

    Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною інавгурацію Лукашенка.

    ЄС не визнає легітимність Олександра Лукашенка та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі.

    У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.

    До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка.

    23 вересня у Білорусі на акціях протесту було затримано 259 осіб.

    Білорусь соцопитування Олександр Лукашенко українці Україна
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