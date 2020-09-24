Протести у Білорусі: соціологи з'ясували, кого підтримують українці графіка



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Протести в Білорусі тривають із 9 серпня

45,3% українців підтримують учасників протестів у Білорусі

Майже половина українців підтримують учасників акцій протесту в Білорусі, а не Олександра Лукашенка. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 12 до 16 вересня 2020 року.

У перебігу інтерв’ю респондентам ставилося запитання «Як Ви знаєте, в Білорусі йдуть масові протести проти влади Лукашенка. Кого Ви більше підтримує - тих, хто протестує, чи Лукашенка?».

За результатами опитування, 45,3% серед усіх українців підтримують мітингувальників. Лукашенка підтримують 31,3% респондентів. Якщо на Заході і в Центрі України більше тих, хто підтримує протестувальників, то на Півдні і Сході – тих, хто підтримує Лукашенка.

Також КМІС навів результати опитування у розрізі основних президентських і партійних електоратів.

КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Як повідомлялося, 23 вересня Лукашенко таємно вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною інавгурацію Лукашенка.

ЄС не визнає легітимність Олександра Лукашенка та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі.