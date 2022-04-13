Український посол жорстко відповів ексраднику Меркель, який виправдав Путіна

Про міжнародний скандал написала німецька газета

Посол України в Німеччині Андрій Мельник засудив заяву колишнього радника з військової політики ексканцлера Німеччини Ангели Меркель, генерала Еріха Фада щодо непричетності президента РФ Володимира Путіна до злочинів російських військових проти цивільних у нашій державі. Про цей скандал написала німецька газета «WELT».

У статі під назвою «Путінверштеєр форевер» – Мельник розлючений на ексрадника Меркель» розповідається, що, за словами генерала, Путін не має відношення до бомбардування пологового у Маріуполі, а подібне вже ставалося в Іраку, Лівії, Афганістані. У своїх заявах він знецінює руйнування, які принесла в Україну Росія.

Мельник розкритикував генерала й у Twitter назвав його захисником військового злочинця:«Привіт, генерал Фад! Те, що ви виправдовуєте військового злочинця Путіна, навіть після різанини в Бучі, говорячи, що нібито бомбардування пологового будинку не було наміром Путіна – це підло. Вам має бути соромно. Ви так і залишитесь назавжди путінферштеєром».

Дружина українського посла також розкритикувала заяву ексрадника Меркель. Вона нагадала й те, що Фад виступав проти постачання зброї Україні й пророкував нашій державі поразку у війні з Росією ще у перші дні повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, днями житель Німеччини на ім’я Юрген Петерс зареєстрував на відомому американському некомерційному сайті change.org петицію з вимогою вигнати з країни посла України Андрія Мельника. Петерс назвав дії українського дипломата «мовою ненависті проти української політики». Мельник вже відреагував на це: він посміявся й заявив, що німцям потрібно набратися терпіння.

Відомо, що в кінці березня Андрій Мельник розповів у інтерв’ю німецькій пресі, якими були настрої їхнього уряду у перший день російсько-української війни. За словами українського дипломата, єдиним із урядовців, хто справді переживав – був віцеканцлер Роберт Габек. Міністр оборони Крістін Ламбрехт, заявив Мельник, більше клопоталася щодо власного публічного іміджу. А очільник міністерства фінансів Крістіан Лінднер заявив, що Україні залишилося кілька годин, після чого Росія захопить Київ і поставить там маріонетковий уряд, з яким Німеччині і доведеться домовлятися у майбутньому.

Тоді ж посол України відхилив запрошення президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра на концерт «За свободу та мир», оскільки у ньому не було заявлено жодного українського виконавця, а усі музичні твори, крім єдиного українського композитора Валентина Сильвестрова, представляли країну-агресора.

Читайте також інтерв'ю: Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен: Росія зараз програла