Скандал у Німеччині: посол України відкинув запрошення на концерт «За свободу та мир»

У програмі – за виключенням єдиного українського композитора Валентина Сильвестрова – всі твори композиторів держави-агресора

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відкинув запрошення на концерт «За свободу та мир», в якому не заявлено українських виконавців. Про це повідомила дружина посла Світлана Мельник на своїй сторінці в Facebook.

«Концерт «солідарності з Україною»: цілком в дусі Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайєра і його незмінного пропутінського курсу. Пан Штайнмайєр разом з gершою Леді Елькою Бюденбендер вирішили запросити gосла України Андрія Мельника разом із «супроводом» (це так вони про мене) на концерт класичної музики «За свободу та мир» (саме так, без жодної згадки України)», – повідомила Світлана Мельник.

Концерт має відбутися у цю неділю 27 березня об 11:00 год. в резиденції президента Німеччини у палаці Бельвю.

У програмі – за виключенням єдиного українського композитора Валентина Сильвестрова – всі твори композиторів держави-агресора.

«Але найогидніше – серед солістів – жодного українця. Жодного. Лише росіяни!!! Піаніст Кіссін і баритон Погоссов. Тобто, що ж получається: заходите-ка к нам на русский огонек, пане посол, с Вашим «сопровождением». Ми хочемо виявити солідарність вашому мужньому народу і приготували для вас музичний сюрприз. Послухайте-ка арію князя Єлецькага з опери «Піковая дама» Чайковського, а також насолодіться творами радянського композитора Шостаковича у виконанні блискучих російських та білоруських музик. Тільки це зовсім не про солідарність з Україною, а чергове знущання, плювок в обличчя всім українцям! Пропонувати Послу України послухати музику країни-агресора у виконанні її російських солістів – і це в той час, коли український народ понад місяць слухає вибухи російських бомб і ракет та постійне завивання сирен – це найбільш вишуканий вид знущання над нашою державою. Посол Андрій Мельник відкинув таке запрошення, назвавши його образою для українців. Так що пілікати у палаці Бельвю російсько-білоруські артисти будуть лише для пана Штайнмаєра та його супругі» (орфографію автора збережено, - ред.), – резюмувала дружина посла України в Німеччині.

Раніше дружина посла України в Німеччині Андрія Мельника анонсувала похід чоловіка в «пащу лева».