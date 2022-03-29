Німецькі урядовці на початку війни давали Україні лише кілька годин

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер був упевнений, що Україна протримається проти Росії лише кілька годин, а потім у Києві з'явиться підконтрольний Кремля маріонетковий уряд

Найбільш розчарованим в момент початку повномасштабного російського вторгнення був віцеканцлер Роберт Габек

Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав розмову із німецькими урядовцями 24 лютого, в день початку повномасштабної російсько-української війни, найгіршою розмовою в своєму житті. Про це Мельник розповів у інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Одним із найшокованіших початком війни був віцеканцлер Роберт Габек (партія «Союз 90/Зелені» - ред.). Мельник згадав свою зустріч із німецькими урядовцями удень 24 лютого. Тоді, за словами посла, Габек сидів із ним на зеленому шкіряному дивані і був повністю спустошений. Мельник розповів, що віцеканцлеру було гірко і соромно від того, що улітку, вимагаючи зброю для України, він дозволив партії розгромити його позицію.

«Ця розмова принципово відрізнялася від тієї, яку я мав із міністром оборони Крістін Ламбрехт», – розповів Андрій Мельник. За словами українського дипломата, пані Ламбрехт (соціал-демократи – ред.) у тій ситуації більше турбував власний публічний імідж.

Схожою була історія із міністром фінансів Крістіаном Лінднером (ліберальна партія «Вільні демократи» ред.). Посол України в Німеччині розповів, що Лінднер розмовляв із ним з «такою ввічливою посмішкою», ніби поразка України давно визначена і зафіксована. «У вас лише кілька хвилин», – за словами Мельника, заявив тоді міністр фінансів.

Лінднер запевнив тоді, що постачання зброї Україні чи відключення Росії від SWIFT є безглуздям, натомість варто дивитися у майбутнє – яким очільник німецького міністерства фінансів вважав окуповану Росією Україну із маріонетковим урядом.

«Це була найгірша розмова в моєму житті», – зазначив Андрій Мельник.

Нагадаємо, 27 березня посол України в Німеччині Андрій Мельник відхилив запрошення на концерт «За свободу та мир», в якому не було заявлено українських виконавців.

За словами дружини посла Світлани, у програмі цього концерту були зазначені – крім єдиного українського композитора Валентина Сильвестрова – тільки твори композиторів держави-агресора.

Додамо, що перед початком війни, у середині лютого, Мельник звертався до уряду Німеччини з проханням негайно надати Києву 12 тисяч протитанкових ракет для захисту України, але не отримав тоді жодної ствердної відповіді.