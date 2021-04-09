Телеканал відмовляє Балашову в ефірах через українофобські висловлювання

«4 канал» закрив авторську програму Геннадія Балашова: його звинуватили в поширенні російської ідеології

Партія «Братство» домоглася закриття авторської програми Геннадія Балашова на «4 каналі». Про це повідомила сама партія на своїй сторінці в Facebook з посиланням на співвласника телеканалу Дмитра Добродомова, передає УНІАН.

«Братство» закликає й інші канали припинити співпрацю з Балашовим.

«Співвласник телеканалу Дмитро Добродомов повідомив про закриття авторської програми «Погляд Балашова». Відтепер лібертаріанець втратив ще один канал поширення проросійських імперіалістичних ідей під прикриттям «податкової свободи». Кремлівським повіям не місце в Україні, тому радимо Геннадію запустити власну авторську програму разом зі Скабеевой на «Раісся 1», – заявляє партія.

Також «Братство» нагадало про заклики Балашова «бити україномовних камінням в голову».

«Спасибі Дмитру Добродомову за позицію і всім іншим, хто приєднався до фінансової блокади Балашова. Позиція пана Дмитра і «4 каналу» повинна бути прикладом для інших медіа, які співпрацюють з Балашовим, зокрема Politeka, які регулярно запрошують його на ефіри в Youtube», – пише «Братство».