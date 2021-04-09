Телеканал відмовляє Балашову в ефірах через українофобські висловлювання
«4 канал» закрив авторську програму Геннадія Балашова: його звинуватили в поширенні російської ідеології
Партія «Братство» домоглася закриття авторської програми Геннадія Балашова на «4 каналі». Про це повідомила сама партія на своїй сторінці в Facebook з посиланням на співвласника телеканалу Дмитра Добродомова, передає УНІАН.
«Братство» закликає й інші канали припинити співпрацю з Балашовим.
«Співвласник телеканалу Дмитро Добродомов повідомив про закриття авторської програми «Погляд Балашова». Відтепер лібертаріанець втратив ще один канал поширення проросійських імперіалістичних ідей під прикриттям «податкової свободи». Кремлівським повіям не місце в Україні, тому радимо Геннадію запустити власну авторську програму разом зі Скабеевой на «Раісся 1», – заявляє партія.
Також «Братство» нагадало про заклики Балашова «бити україномовних камінням в голову».
«Спасибі Дмитру Добродомову за позицію і всім іншим, хто приєднався до фінансової блокади Балашова. Позиція пана Дмитра і «4 каналу» повинна бути прикладом для інших медіа, які співпрацюють з Балашовим, зокрема Politeka, які регулярно запрошують його на ефіри в Youtube», – пише «Братство».Геннадій Балашов, лідер партії 5.10, в ефірі телеканалу «НАШ» так прокоментував норми закону Про державну мову: «Мені буде якась тварюка приходити і говорити, якою мовою мені говорити? Таких людей потрібно бити палицею, поводитися агресивно, каменюкою в голову кинути».