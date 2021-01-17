Балашов обізвав тваринами людей, які просять перейти на українську. Російські ЗМІ у захваті

«Мені буде якась тварюка приходити і говорити, якою мовою мені говорити?» – Балашов

Український лібертаріанець «заступився» за російську мову

Український політик, лідер Лібертаріанської партії Геннадій Балашов в ефірі телеканалу «Наш» виступив на «захист» використання російської мови в Україні і розкритикував політику влади.

Він зазначив, що завжди використовує в публічних виступах російську мову, оскільки вважає своїм правом користуватися рідною мовою. Балашов нагадав, що українською мовою розмовляють «20 мільйонів людей, а російською – 300 мільйонів».

Політик висловив думку, що культура українською мовою розвиватися не буде, оскільки «її продавати нікуди, нікому, нема споживача». Тези Балашова радо цитують пропагандистські ЗМІ Росії.

Балашов вказав на абсурдність обмеження використання російської мови. У тому числі він згадав, як у Львові співав в караоке російською, і всім було «плювати на цю справу», оскільки «бізнес розвивається по-своєму».

«Мені буде якась тварюка приходити і говорити, якою мовою мені говорити?», – поставив собі питання Балашов. Лідер Лібертаріанської партії додав, що люди мають право спілкуватися на мові, «на якій з ними говорили батько і мати».

16 січня в Україні набрав чинності закон, що містить вимогу обслуговувати клієнтів кафе та інших закладів сфери споживання державною мовою. Виключно на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, у тому числі російською.

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