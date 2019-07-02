Тимошенко після критики Вакарчука висловила готовність до коаліції з «Голосом»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Святослав Вакарчук та Юлія Тимошенко

Перед об’єднанням Тимошенко хоче «прокласти правильний шлях»

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко розповіла, що готова до об’єднання у новій Верховній Раді з двома партіями – «Слуга народу» і «Голос».

«Безумовно, ми можемо об’єднати зусилля в коаліції чи не в коаліції зі «Слугою народу» і з «Голосом», але в тому випадку, якщо ми зможемо прокласти правильний шлях», – сказала вона в ефірі ток-шоу «Свобода слова».

Тимошенко запевняє, що її не цікавлять посади і вона «хоче побачити, що Україна може бути іншою».

«Якщо ти якійсь справі присвятив все життя, то найгірше, що для тебе це побачити фіаско цієї справи. Справа мого життя – це мій досвід, мої знання і можливості команди вкласти в реальне відродження, відновлення та становлення України. Я не хочу, щоб наша спільна робота протягом 20 років закінчилася просто тим, що ми всі разом, як нація, як народ не зможемо досягти цієї мети. І тому не на посадах справа», – підсумувала Тимошенко.

Нагадаємо, минулого тижня Тимошенко присоромила Вакарчука, що той свого часу не ходив на роботу у Раду.

Також Тимошенко під час дебатів зі Святославом Вакарчуком вдалося завалити його простими питаннями (вартість газу в платіжках), на які він не зміг дати відповіді.

Натомість у Вакарчука пропонують Україні перейняти досвід Латинської Америки і не пустити Тимошенко до Ради.