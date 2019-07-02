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    Політика

    Тимошенко після критики Вакарчука висловила готовність до коаліції з «Голосом»

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    <p>Святослав Вакарчук та&nbsp;Юлія Тимошенко&nbsp;</p> - Тимошенко після критики Вакарчука висловила готовність до коаліції з «Голосом»

    Святослав Вакарчук та Юлія Тимошенко 

    Перед об’єднанням Тимошенко хоче «прокласти правильний шлях»

    Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко розповіла, що готова до об’єднання у новій Верховній Раді з двома партіями – «Слуга народу» і «Голос».

    «Безумовно, ми можемо об’єднати зусилля в коаліції чи не в коаліції зі «Слугою народу» і з «Голосом», але в тому випадку, якщо ми зможемо прокласти правильний шлях», – сказала вона в ефірі ток-шоу «Свобода слова».

    Тимошенко запевняє, що її не цікавлять посади і вона «хоче побачити, що Україна може бути іншою».

    «Якщо ти якійсь справі присвятив все життя, то найгірше, що для тебе це побачити фіаско цієї справи. Справа мого життя – це мій досвід, мої знання і можливості команди вкласти в реальне відродження, відновлення та становлення України. Я не хочу, щоб наша спільна робота протягом 20 років закінчилася просто тим, що ми всі разом, як нація, як народ не зможемо досягти цієї мети. І тому не на посадах справа», – підсумувала Тимошенко.

    Нагадаємо, минулого тижня Тимошенко присоромила Вакарчука, що той свого часу не ходив на роботу у Раду.

    Також Тимошенко під час дебатів зі Святославом Вакарчуком вдалося завалити його простими питаннями (вартість газу в платіжках), на які він не зміг дати відповіді.

    Натомість у Вакарчука пропонують Україні перейняти досвід Латинської Америки і не пустити Тимошенко до Ради.

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