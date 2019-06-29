Тимошенко присоромила Вакарчука, що той не ходив на роботу у Раду



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Глава «Батьківщини» під час дебатів з лідером «Голосу» завалила його простими питаннями, на які він не зміг дати відповіді

Главі партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко під час дебатів з лідером «Голосу» Святославом Вакарчуком вдалося завалити його простими питаннями, на які він не зміг дати відповіді.

Так, під час обговорення ціни на газ виявилося, що Вакарчук поняття не має, скільки українці платять за один кубометр блакитного палива.

Крім того Тимошенко дорікнула Вакарчуку, що він, коли був депутатом Ради, не ходив на засідання.

«Ви як депутат мали можливість подавати законопроекти, виступати з трибуни, захищати людей. Якщо за той тривалий час, поки ви були в парламенті, ви не подали жодного законопроекту, це говорить про те, що у вас не було ідей… Ви ж не ходили (на засідання Ради, - «Главком»), коли були депутатом», - сказала лідер «Батьківщини».

У свою чергу Вакарчук заявив: «Я відвідав більше 90% всіх засідань… Мене вважали діючим народним депутатом, хоча я відмовився від цього», на що Тимошенко заперечила: «Ви не ходили. Ви й були діючим депутатом, і не мали права не ходити».

Раніше лідер «Голосу» розповів, скільки коштуватиме парламентська передвиборча кампанія його політсили.

Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі.